Iniziative solidali di tre Leo Club

Il 23 agosto 2022, il Leo Club Squillace Cassiodoro, il Leo Club Soverato Versante Jonico delle Serre ed il Leo Club Catanzaro Host, hanno organizzato presso il Room 21 di Soverato un aperitivo solidale.

Durante l’aperitivo, chiunque avrebbe potuto prendere un cocktail di suo gradimento e lasciare un contributo completamente ad offerta libera.

Il ricavato è stato abbastanza cospicuo per poter mettere in atto il progetto dei Club.

Questo ricavato è stato investito per i bambini della casa d’accoglienza “Il rosa e l’azzurro” sito in Catanzaro.

Nello specifico degli investimenti, una parte è stata investita in materiale scolastico utile ai bambini per la loro crescita, formazione personale, cognitiva e culturale.

La parte restante del ricavato, è stata spesa per offrire un pasto caldo ai bambini e alle loro mamme.

Trattasi di una situazione di difficoltà, dove i Club con tutti i loro strumenti hanno cercato di alleviare.

Il pranzo è stato garantito presso la catena alimentare Mc Donald’s di Catanzaro Lido – Centro Commerciale “Le fontane”.

Inoltre, i Club hanno affittato una stanza dei giochi all’interno del locale, affinché i bambini non solo interagissero tra di loro, ma anche per poter dare spazio ad un momento di piacere, quale l’uso dei giochi adatti alla loro età ed evoluzione, un momento ludico.

Questo progetto s’integra e ricade nell’Area fame, poiché è stato soddisfatto un bisogno primario di questa Casa-famiglia.

I più sinceri ringraziamenti vanno a tutti i 3 Club coinvolti, Il Leo Club Squillace Cassiodoro con la sua Presidente Lilia Catricalà, Il Leo Club Soverato Versante Jonico delle Serre con la sua Presidente Aurelia Frustaci, e il Leo Club Catanzaro Host con la sua Presidente Valentina Funaro. Ulteriori ringraziamenti vanno al Mc Donald’s di Catanzaro Lido, al Room 21 di Soverato, e a chiunque vi abbia partecipato per ottenere questo bellissimo Service.

Bernadette Macrina