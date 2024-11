Inizio dei lavori per il nuovo svincolo sulla SS 106 in direzione Sud presso il presidio ospedaliero di Soverato

Il Sindaco di Soverato, Daniele Vacca, è lieto di annunciare l’inizio dei lavori per la realizzazione del nuovo svincolo in entrata sulla SS 106 in direzione Sud Taranto-Reggio Calabria, in prossimità del presidio ospedaliero di Soverato.

Questo intervento strategico riveste un’importanza fondamentale per migliorare l’accessibilità all’ospedale per gli utenti provenienti da Catanzaro e, in particolare, per le ambulanze, che attualmente sono costrette a entrare nel territorio di Satriano per poter fare inversione di marcia.

Il nuovo svincolo consentirà un accesso più rapido e diretto al nosocomio, riducendo notevolmente i tempi di percorrenza e migliorando l’efficienza dei servizi di emergenza sanitaria.

Un risultato, questo, che parte da lontano. Infatti, è grazie alla perseveranza di tutti gli Enti coinvolti (ANAS, Comune di Soverato e ASP di Catanzaro), se oggi si può parlare di un’opera fondamentale per Soverato e per tutto il territorio che fa riferimento a questo presidio ospedaliero.

“È con grande soddisfazione che annunciamo l’avvio di questi lavori tanto attesi. Si tratta di un’opera di fondamentale importanza per la nostra comunità, che garantirà una maggiore sicurezza e tempestività nell’accesso ai servizi sanitari”, ha dichiarato il Sindaco Daniele Vacca.

“Voglio ringraziare l’ANAS, che si è impegnata a tutti i livelli per la realizzazione dell’opera, l’ex Sindaco Ernesto Alecci e il Dott. Antonio Gallucci per il loro impegno e la loro collaborazione, che hanno contribuito al raggiungere questo importante traguardo, infine ringrazio il Consiglio Comunale di Soverato che nel 2022 all’unanimità ha approvato il progetto dell’opera”.

L’Amministrazione Comunale di Soverato continuerà a lavorare con determinazione per migliorare le infrastrutture e i servizi a beneficio di tutti i cittadini, confermando l’impegno a rendere Soverato una città sempre più moderna e accessibile.