Innamoriamoci della Pace!

“Chi è ancora oppure è stato veramente innamorato lo sa: l’Amore supera o cerca di superare qualsiasi tipo di difficoltà che si possa frapporre al possesso della persona amata e, nel caso della Pace, al Bene supremo dell’Umanità e di ciascuno di noi. Quindi, affinché nel mondo ci possa essere sempre più Pace ce ne dobbiamo innamorare il più possibile follemente! … Lo dicevano le generazioni che ci hanno preceduto, ripetendoci continuamente che … “è meglio mangiare pace e cipolla” pur di avere pace nella famiglia e nella società! … Lo hanno testimoniato i Santi e gli Eroi della pace, dell’amicizia e della nonviolenza nel corso della Storia e, in particolare, del stesso nostro tempo!” così afferma Domenico Lanciano, fondatore e poi responsabile fin dal 1993 dell’Università delle Generazioni, l’associazione culturale informale che proprio quest’anno 2023 compie trenta anni di intensa attività proprio sui valori di pace, amicizia, nonviolenza e soprattutto collaborazione ed Armonia tra le generazioni passate, presenti e future.

Ma come si fa ad innamorarsi della Pace?… Basterebbe già riflettere con attenzione sulle negatività che complicano la vita delle generazioni e la vita di ognuno di noi. Basterebbe osservare cosa succede a chi la Pace non ha più.

Ad esempio, un anno di guerra in Ucraina dopo la brutale aggressione della Russia ci ha mostrato in modo sufficiente cosa è la mancanza di Pace soltanto guardando in televisione come viene rasa al suolo un’intera nazione, quanti morti, quanti feriti, quanti esuli, quante distruzioni produce al popolo aggredito ma anche agli aggressori, con tante mamme che piangono, da entrambe le parti, i figli che hanno perso la vita in modo così tragico e prematuro.

Basterebbe pensare a cosa verrebbe a mancare a noi stessi, ormai abituati a quasi ottanta anni di pace e benessere dopo la seconda guerra mondiale. Proviamo a fare a meno delle cose necessarie (sonno, acqua, fuoco, cibo, vestiti, medicine, ecc.) e ce ne convinceremmo.

Chi potrebbe favorire l’innamoramento della Pace? … Chi ci potrebbe insegnare a innamorarci della Pace?… Principalmente, tutti coloro i quali hanno il “tempo lungo” ovvero la lungimiranza, quelli che sono gli apostoli vocazionali per convinzione e missione del Bene e degli altri migliori Valori della felicità e dell’Armonia. E’ necessario realizzare un “Alleanza per la Pace” tra Religioni, Filosofie, Scuole, Artisti e tutti gli altri “Uomini e Donne di buona volontà” … veramente “innamorati della Pace”! A cominciare dai giovani.

Tra l’altro, l’Università delle Generazioni rilancia la proposta (effettuata tramite stampa sabato 20 dicembre 1997) di realizzare la “Banca Umanitaria” per finanziare nel concreto questa missione apostolica di inseguire ed organizzare la Pace cercando di lavorare per la Giustizia sociale e per combattere la povertà di ogni tipo.

Tutti i personaggi e le associazioni, le istituzioni e le Presenze che amano la Pace uniscano le forze e gli aneliti pure per controbilanciare le negatività che rischiano di portare il pianeta ad essere invivibile. Non solo guerre, quindi! Se poi è utile e necessario indicare una sede di riferimento e di coordinamento per tale movimento “Innamoriamoci della Pace” Domenico Lanciano ritiene che Assisi possa essere il luogo per eccellenza in onore di quel San Francesco che ha amato tutte le Creature e la loro Armonia.