Innovazione e internazionalizzazione: il Teaching Assignment del Prof. Claudio Cherubino in Turchia

L’ITT Malafarina di Soverato si conferma, ancora una volta, un punto di riferimento nell’ambito della formazione tecnologica e della cooperazione internazionale.

L’istituto, diretto dal professor Saverio Candelieri, da anni impegnato in progetti di mobilità Erasmus+, ha recentemente visto il coinvolgimento del Prof. Claudio Cherubino in un’importante esperienza di Teaching Assignment presso la scuola MEHMET KEMAL COSKUNOZ MESLEKI VE TEKNIK ANADOLU LISESI di Bursa, in Turchia.

Durante la mobilità, il docente ha condiviso, con un nutrito gruppo di studenti dell’istituto turco, le proprie competenze nel campo della realtà aumentata (AR) e della realtà virtuale (VR), contribuendo a diffondere conoscenze e metodologie innovative in un contesto internazionale.

L’attività si è articolata in due fasi principali: una prima parte dedicata alla formazione teorico-pratica ed una seconda incentrata sulla progettazione e realizzazione di elaborati da parte degli stessi studenti.

Il tutto si è concluso con una giornata di presentazione dei lavori, nel corso della quale gli allievi hanno evidenziato grande entusiasmo e creatività.

L’iniziativa rientra perfettamente nella mission dell’ITT Malafarina che, da tempo, investe nella sperimentazione di tecnologie emergenti applicate alla didattica. L’istituto si distingue per l’adozione di visori VR e strumenti per l’AR, utilizzati sia per la formazione curricolare sia per attività di orientamento e progetti didattici innovativi.

L’esperienza in Turchia ha rappresentato un ulteriore tassello nella strategia di condivisione delle competenze tra scuole europee, confermando il valore delle mobilità Erasmus+ come strumento di crescita professionale e culturale.

L’integrazione della realtà aumentata e virtuale nella didattica consente agli studenti di apprendere in modo più immersivo e coinvolgente, sviluppando competenze pratiche e digitali sempre più richieste nel mondo del lavoro.

Grazie a progetti come questo, gli allievi delle scuole coinvolte hanno l’opportunità di confrontarsi con metodologie avanzate, acquisendo una visione più ampia delle potenzialità offerte dalle tecnologie immersive.

Il Teaching Assignment del Prof. Cherubino rappresenta, quindi, un esempio virtuoso di come la collaborazione tra istituti europei possa favorire l’innovazione didattica e la crescita delle competenze digitali.

L’ITT Malafarina prosegue così il suo impegno nella formazione di qualità, contribuendo a rafforzare il legame tra istruzione e mondo tecnologico, con uno sguardo sempre rivolto all’Europa e al futuro!