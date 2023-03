Insediato il Consiglio AIDIA Sezione di Catanzaro 

L’ Ing. Gilda Rita Lifrieri, già consigliere tesoriere ordine ingegneri della Provincia di Catanzaro, è il presidente.

Il Consiglio AIDIA della Sezione di Catanzaro si è insediato mercoledì 8 marzo 2023 presso la sede sociale, sita in via Chimirri, 10 di Catanzaro, per eleggere le cariche istituzionali. Il nuovo Consiglio che rimarrà in carica per il biennio 2023/2024 risulta quindi così composto: ing. Gilda Rita Lifrieri – Presidente; ing. Elisabetta Anania -Segretario; ing. Raffaella Angotti -Vice Presidente; arch. Francesca Arcieri – tesoriere; ing. Cinzia Angotti – consigliere; – ing. Claudia Critelli- Consigliere – ing. Antonietta Sacco Consigliere; arch. Francesca Savari -Consigliere; ing. Marika Vasta -Consigliere

L’approvazione dell’attivazione di nuova sezione è stata ratificata dal Consiglio Nazionale il 18 febbraio e successivamente dall’Assemblea Nazionale il 18 marzo a Lecco. L’Associazione si propone il riconoscimento e la valorizzazione del pensiero e del lavoro delle donne laureate in ingegneria e di quelle laureate in architettura.

L’Associazione intende pertanto: favorire scambi culturali e professionali; valorizzare il pensiero e il lavoro della donna nel campo dell’architettura e dell’ingegneria; organizzare e gestire direttamente e indirettamente congressi, conferenze, convegni, corsi di formazione e iniziative di aggiornamento, studio e ricerca nel campo professionale; coltivare legami culturali e professionali con analoghe Associazioni italiane ed estere, collaborare con la società civile, enti ed istituzioni nei campi dell’architettura e dell’ingegneria promuovendo anche innovazioni nel campo legislativo; promuovere la presenza femminile negli organi decisionali di enti e istituzioni operanti nel campo dell’architettura e dell’ingegneria; promuovere attività e iniziative professionalizzanti di tipo innovativo; incentivare la partecipazione di studentesse del settore alla vita e all’attività dell’associazione con l’istituzione di una sezione speciale e dedicata, collegata al Consiglio Nazionale con un albo denominato “Green AIDIA”. L’Associazione non ha fini di lucro.