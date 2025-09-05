Insegnare nel futuro: al via al Malafarina di Soverato il corso di formazione su narrazione digitale e Graphic Novel

Grande partecipazione e entusiasmo hanno caratterizzato l’avvio del corso di formazione dal titolo “Integrare la narrazione digitale e la Graphic Novel nell’insegnamento”, che si sta svolgendo presso l’Istituto Tecnico Tecnologico “Malafarina” di Soverato, diretto dal professor Saverio Candelieri.

L’iniziativa, rivolta ai docenti dell’istituto, ha registrato la presenza di ben 35 insegnanti che, nella prima giornata, hanno preso parte con interesse e curiosità alle attività proposte.

Il corso, guidato dal prof. Claudio Cherubino, esperto formatore nel campo delle metodologie didattiche innovative, rientra nel più ampio percorso di aggiornamento e formazione dei docenti previsto dalla scuola italiana.

Obiettivo della proposta formativa è quello di fornire agli insegnanti competenze teorico-pratiche per integrare nella propria didattica strumenti come il Digital Storytelling, le Graphic Novel e le esperienze immersive in realtà aumentata e virtuale.

La prima giornata si è aperta con la presentazione del percorso, per poi entrare subito nella parte pratica: i docenti hanno potuto sperimentare direttamente l’uso di tool digitali online, tra cui la piattaforma Delightex (CoSpaces EDU), che consente di creare ambienti narrativi interattivi e inclusivi.

Il clima di entusiasmo e partecipazione attiva ha confermato l’interesse dei docenti verso metodologie che favoriscono creatività, motivazione e coinvolgimento degli studenti, aprendo la strada a possibili applicazioni interdisciplinari nelle diverse materie.

Il corso proseguirà nei prossimi giorni e si concluderà entro settembre, offrendo ai partecipanti l’opportunità di progettare e realizzare prodotti didattici innovativi, in linea con le nuove sfide educative della scuola italiana.