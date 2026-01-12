Inseguite dal “branco” dopo la festa: tassista eroe calabrese salva due ventenni

Quella che doveva essere una serata di festa per un compleanno in Piazza Vittoria, nel cuore della movida di Pavia, ha rischiato di trasformarsi in un incubo per due amiche di vent’anni. Solo il pronto intervento di un tassista, che non ha voltato lo sguardo altrove, ha evitato il peggio.

L’inseguimento nella notte

​I fatti sono avvenuti nella notte tra venerdì e sabato, intorno all’una. Le due giovani, dopo aver trascorso la serata in un locale del centro, si stavano dirigendo verso la propria auto. È stato in quel tragitto che si sono accorte di essere nel mirino di un gruppo di cinque ragazzi.

Sentendosi braccate e vedendo che il gruppo continuava a seguirle a breve distanza, le ventenni hanno iniziato a correre nel tentativo di seminarli. Una fuga dettata dal panico che è terminata quando un taxi di passaggio si è accostato al marciapiede.

Il gesto di Vincenzo

​Vincenzo, tassista di origini calabresi, ha intuito immediatamente il pericolo. Vedendo le due ragazze correre con il fiato corto e il gruppo alle loro spalle, ha frenato bruscamente: “Avete bisogno di aiuto? Volete che vi accompagni alla macchina?”, ha chiesto. È bastata la presenza dell’auto bianca e l’intervento dell’uomo per mettere in fuga i cinque malintenzionati, che si sono dileguati nelle vie limitrofe.

L’appello sui social e il ringraziamento

​La vicenda è emersa grazie a un post su Facebook di Patrizia Acquistapace, madre di una delle ragazze. La donna ha lanciato un appello sui gruppi cittadini per rintracciare quel “tassista eroe” e ringraziarlo pubblicamente.

“Quel gesto di altruismo ha salvato le due ragazze”, ha dichiarato con sollievo ai quotidiani locali Il Giorno e La Provincia Pavese.

​Rintracciato dopo il tam-tam mediatico, Vincenzo ha commentato l’accaduto con estrema umiltà: ​”Ho fatto quello che dovevo. Sono un padre, una di quelle ragazze avrebbe potuto essere mia figlia. Ma anche se non fossi un genitore, non mi sarei mai voltato dall’altra parte.”

Un episodio che riaccende i riflettori sulla sicurezza nelle zone della movida, ma che consegna alla città una storia di profondo senso civico.