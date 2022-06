Installata in Calabria la prima “Panchina gigante”

Inaugurata ieri a San Pietro Apostolo la prima panchina gigante della Calabria inserita nel circuito Big Bench – Community Project.

La “Panchina dei due mari”, realizzata dal maestro artigiano del ferro Luigi Fazio di Serrastretta, è stata installata nella suggestiva località Pasqualazzo di San Pietro Apostolo da dove si può ammirare un panorama mozzafiato: da un lato il mar Jonio e dall’altro il Tirreno, basta solo spaziare di 180 gradi con lo sguardo.

Entusiasta il sindaco di San Pietro Apostolo, Raffaele De Santis che affiancato dalla presidente della Pro Loco, Rosetta Maria Mazza, si è detto convinto che la singolare iniziativa incentiverà il turismo nella zona con il conseguente indotto per tutte le attività produttive del luogo.

Una iniziativa che è stata diffusa sui social e fortemente voluta dall’amministratore comunale di San Pietro Apostolo, come sostiene Il primo cittadino, Raffaele De Santis e che farà da apripista per altre installazioni di panchine giganti in Calabria.

La prossima, infatti, sarà installata a Longobucco.

Amalia Feroleto