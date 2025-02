Installati dal Comune di Satriano due defibrillatori semiautomatici

Nella giornata di ieri abbiamo provveduto ad installare due defibrillatori semiautomatici (che sono stati donati al Comune di Satriano) facilmente accessibili nel caso in cui ne fosse immediatamente necessario l’utilizzo per salvare la vita a chi è vittima di arresto cardiaco.

Un defibrillatore è stato posizionato nel centro storico, precisamente nei pressi dell’accesso alla guardia medica di Piazza Dante, mentre l’altro è stato posizionato a Satriano Marina, tra la chiesa e la scuola, in prossimità della parafarmacia che insiste su Largo Baden Powell.

“Ogni anno in Italia – evidenzia il Sindaco Massimiliano Chiaravalloti – si registrano circa 60mila decessi per arresto cardiaco, da oggi Satriano ha uno strumento in più per arginare questa tipologia di decessi che, purtroppo, possono verificarsi da un momento all’altro.”