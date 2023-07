Installazione di un parco eolico off-shore nel catanzarese

La Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Crotone ha sollecitato i Sindaci del Golfo di Squillace a pubblicare all’Albo Pretorio dei rispettivi Comuni la richiesta, da parte della ditta OW ITALZ s.r.l., di rilascio di una concessione demaniale marittima trentennale per l’installazione di un parco eolico off-shore, denominato “FORTEVENTO 2”, in modo che tutti gli interessati possano presentare, nel termine perentorio di trenta giorni, le “osservazioni/opposizioni che ritenessero opportune a tutela di loro eventuali diritti”.

Se tale richiesta dovesse malauguratamente essere accolta sarebbe l’ennesimo scempio perpetrato ai danni delle bellezze naturali della nostra meravigliosa Regione. Dopo la devastazione della collina quella del mare, con perdite incalcolabili per l’unico settore in attivo: il Turismo.

Cui prodest? A chi giova tutto questo?

Sicuramente non alla Calabria e ai calabresi che beneficerebbero solo in minima parte dell’energia prodotta dai 39 aerogeneratori ad asse orizzontale da 15-20 MW ciascuno, muniti di “fondazioni galleggianti e relativo percorso di cavidotti sottomarini per il collegamento del parco eolico al punto di approdo a terra, nel comune di Crotone”.

Per tale motivo Invitiamo tutti gli Amministratori dei Comuni interessati a coordinarsi tra di loro per contestare, con i dovuti provvedimenti, questo deturpamento del nostro territorio se non vogliono essere considerati complici di tale misfatto.

Invitiamo inoltre tutte le Associazioni presenti sul territorio e i partiti a mobilitarsi e a mobilitare i cittadini per reagire, tutti insieme appassionatamente, con determinazione a questo abominio prima che sia troppo tardi.

L’Associazione “A.RI.CA.” rimane a disposizione per qualsiasi tipo di iniziativa si deciderà di intraprendere.

Soverato 05/07/2023

Il Presidente

Vincenzo Mirarchi