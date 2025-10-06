Instant Poll elezioni regionali in Calabria: Occhiuto tra il 57 e il 61%, Tridico 38-42%

Si sono chiuse alle 15:00 di oggi, lunedì 6 ottobre, le operazioni di voto per le Elezioni Regionali in Calabria, che si sono svolte tra domenica 5 e lunedì 6 ottobre 2025. Con la chiusura dei seggi è subito iniziato lo spoglio delle schede per eleggere il nuovo Presidente della Giunta e il Consiglio Regionale.

​Mentre si attende l’arrivo dei primi dati ufficiali, gli instant poll realizzati da Youtrend per SkyTg24 delineano un chiaro vantaggio per il candidato del centrodestra, Roberto Occhiuto. La rilevazione lo colloca in testa con una forbice compresa tra il 57 e il 61% dei voti.

​Il principale sfidante, Pasquale Tridico, sostenuto dalla coalizione di centrosinistra, si attesterebbe tra il 38 e il 42%. Molto più staccato l’altro candidato, Francesco Toscano, che secondo gli instant poll non andrebbe oltre lo 0,2%.

​I Partiti: Fratelli d’Italia primo, Pd guida il centrosinistra

​L’instant poll fornisce anche una prima indicazione sulla forza delle liste a sostegno dei candidati:

​Coalizione Occhiuto (Centrodestra): Il primo partito risulterebbe essere Fratelli d’Italia (Fdi), quotato tra il 15 e il 19%. Seguono, in un virtuale pari merito, Forza Italia (FI) e la Lista Occhiuto Presidente, entrambe stimate tra il 10 e il 14%. La Lega si posizionerebbe tra il 5 e il 7%.

​Coalizione Tridico (Centrosinistra): Tra le liste che sostengono Tridico, il Partito Democratico (Pd) risulterebbe la prima forza politica con una percentuale stimata tra il 12 e il 16%. Seguono il Movimento 5 Stelle (M5s), tra il 6 e il 10%, e la Lista Tridico Presidente con un consenso tra il 5 e il 7%. Alleanza Verdi e Sinistra (Avs) chiuderebbe la rilevazione tra il 3 e il 5%.

​Lo spoglio è in corso e si attendono i dati reali per confermare o smentire le proiezioni iniziali. L’attenzione è ora tutta puntata sui risultati che giungeranno dal Ministero dell’Interno.