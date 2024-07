Integratore alimentare per reflusso richiamato dalle farmacie. Ecco lotti e info

La Società PharmExtracta SpA con propria mail del 1 luglio 2024 ha comunicato che sta procedendo al ritiro dal commercio di un integratore alimentare naturale per malattie da reflusso gastroesofageo e prevenzione dell’ulcera gastrica.

Nello specifico si tratta di 5 lotti dell’integratore MIRGEAL GEL 20 stick. n. E24290 e E24322 con scadenza. 05/2026 e n. E24324, E24325 e E24335 con scadenza 06/2026.

Il provvedimento è stato adottato, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, in quanto una problematica di produzione rischia di inficiarne aspetto e gusto. Vista la non corrispondenza agli standard di qualità aziendali l’Azienda PharmExtracta con sede legale a Piacenza in via G. Natta n 28, ha deciso di procedere al ritiro degli stessi e conseguentemente alla sostituzione con i nuovi lotti.

Mirgeal Gel, è un integratore alimentare naturale per malattie da reflusso gastroesofageo e prevenzione dell’ulcera gastrica, con formula brevettata, in stick contenente Sodio alginato, estratto di Liquirizia e Mirtillo nero.

Utile per l‘ottimizzazione dell‘attività del sistema digerente.