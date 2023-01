Integratore alimentare richiamato per presenza di emodina

Il ministero della Salute, a tutela della salute dei consumatori, ha segnalato sul proprio sito internet, dedicato agli avvisi dei prodotti non conformi, il richiamo in via precauzionale da parte del produttore di un lotto dell’integratore alimentare per l’equilibrio del peso corporeo Aquilea Bomb.

Il motivo è la presenza di emodina, un derivato dall’aloe dal forte effetto lassativo. I prodotti a base di aloe contenenti derivati dell’idrossiantracene, aloe-emodina, emodina, l’analogo dentrone e suoi derivati sono stati vietati dall’Unione Europea nel 2021.

Il prodotto in questione è venduto in barattoli da 60 capsule (41,5 grammi) con il numero di lotto S02 e il termine minimo di conservazione 31/03/2023. L’integratore richiamato è stato prodotto dall’azienda Laboratorios Anur Sl nello stabilimento di Pol. Ind. La Pajarilla, a Piedrabuena, nella comunità autonoma di Castiglia-La Mancia, in Spagna, e commercializzato da Uriach Italy.

A scopo precauzionale, Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, raccomanda di non consumare l’integratore con il numero di lotto indicato e restituirlo al punto vendita d’acquisto o al Servizio igiene degli alimenti e nutrizione della ASL locale. Per ulteriori informazioni è possibile scrivere all’indirizzo email info@uriachitaly.com.