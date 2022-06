Integratore ritirato per non conformità dell’etichettatura del prodotto. Ecco info e lotto

La ditta Neopharmed Gentili, con propria nota del 15 giugno 2022, ha deciso di ritirare dal commercio le confezioni del lotto V10379 di REUMILASE SD 15 flaconi os cod. parafarmaco 905894477 con termine di scadenza 11/2023.

Il ritiro, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, è stato disposto a seguito di non conformità dell’etichettatura del prodotto in oggetto. Le farmacie sono invitate a verificare se hanno in giacenza confezioni del lotto da ritirare, a bloccarne la distribuzione e vendita.

Reumilase SD 15 flaconcini 10 ml è un integratore alimentare a base di glucosamina che dona sollievo in caso di dolori articolari, riducendo il dolore.