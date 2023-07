Intensificati i controlli stradali dei carabinieri nel catanzarese: 6 denunce

I Carabinieri del Comando Compagnia di Catanzaro, nell’ambito dei servizi straordinari per garantire la sicurezza ai cittadini nel periodo estivo, hanno intensificato la vigilanza sui luoghi della movida e sulle principali arterie stradali con un servizio straordinario ad alto impatto.

Particolare attenzione è stata rivolta al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, oltre che alla sicurezza stradale e alla movida. Nel corso di una rete di posti di controllo stradali predisposti intorno a Catanzaro e nelle adiacenze dei luoghi di ritrovo maggiormente frequentati.

Nell’ambito di tali attività:

I Carabinieri della Compagnia di Catanzaro, hanno deferito in stato di libertà tre soggetti, un 43enne, un 39enne e una 38enne, tutti originari di Catanzaro e residenti uno in Borgata Poggetto (LI) e due in Sellia Marina (CZ) poiché sorpresi in Catanzaro nonostante fossero gravati da foglio di via obbligatorio emesso dal Questore di Catanzaro per la durata di anni tre dal predetto comune;

I Carabinieri della Compagnia di Catanzaro hanno segnalato alla Prefettura di Catanzaro, per inosservanza della normativa sugli stupefacenti (art. 75 DPR 309/90), un 54enne e un 57enne di Vallefiorita, poiché, durante un controllo di polizia, ricorrendone i presupposti, sono stati sottoposti a perquisizione e trovati in possesso di involucri contenenti sostanza stupefacente del tipo “marijuana” e “cocaina”.

I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Catanzaro hanno deferito in stato di libertà per violazione dell’Art.116 commi 15 e 17 CDS (guida senza patente con recidiva infrabiennale) un 27enne del posto, che aveva già commesso analoga violazione in data 6 giugno 2023;

I Carabinieri della Sezione Radiomobile hanno deferito in stato di libertà un 36enne di Maida (CZ), il quale a seguito di perquisizione personale veniva trovato in possesso di un coltello a serramanico della lunghezza di 19 cm;

I Carabinieri della Sezione Radiomobile deferivano in stato di libertà un 66enne di Catanzaro, poiché si è reso responsabile del reato previsto dall’Art. 186 comma 2 (guida in stato di ebrezza), presentando un tasso alcolemico di 1,79 G/L.