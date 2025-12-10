Internazionalizzazione e Ricerca UMG: torna l’appuntamento con la Conferenza “Young4Great”

L’Università degli Studi “Magna Græcia” di Catanzaro ospiterà anche quest’anno la Researchers’ Conference “Young4Great”, evento nato per promuovere dibattiti di elevata qualità scientifica e per favorire un confronto interdisciplinare tra early stage researchers e contessere relazioni accademiche nazionali ed internazionali, utili allo sviluppo e all’arricchimento delle rispettive ricerche.

L’iniziativa – giunta alla sua Seconda Edizione – è promossa dai Circoli dei Dottorandi del Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia di Catanzaro (Circolo Giuristi Universitari UMG & Circolo Economisti Universitari UMG) in collaborazione con il Centro di Ricerca Digit Lab Law – Transizione digitale, autonomie negoziali e relazioni di lavoro e l’AVIS Provinciale di Catanzaro.

La 2nd Researchers’ Conference “Young4Great” si terrà Giovedì 11 Dicembre 2025, a partire dalle ore 11:00, presso l’Aula “Falcone-Borsellino” del Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia di Catanzaro, e ruoterà attorno al tema, purtroppo ancora e sempre più drammaticamente attuale, del Conflitto, accanto a quello della Resilienza.

A partire da questa Edizione, la Conferenza ospiterà, inoltre, una sessione in memoria del Professor Vittorio Daniele per onorare l’eredità intellettuale dello stimato economista e meridionalista, già professore ordinario dell’Ateneo ed in coerenza con il macrotema individuato, la sessione si intitolerà “Divari economici e conflitti: studi e ricerche in memoria di Vittorio Daniele”.

Nel corso dell’evento saranno presentati i lavori di venti giovani studiosi, ammessi alla 2nd Researchers’ Conference “Young4Great” a seguito di procedura di selezione curata dal Comitato Scientifico (composto da autorevoli docenti dell’Università ospitante e di altri Atenei). A dimostrazione dell’elevato spessore scientifico dell’iniziativa sono state ricevute proposte da studiosi afferenti l’Università degli Studi “Magna Græcia” di Catanzaro, l’Università della Calabria, l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, l’Università degli Studi di Bergamo, l’Università Mercatorum, l’Università di Pisa, l’Università di Trento, l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, l’Università “Sapienza” di Roma, l’Università degli Studi “Suor Orsola Benincasa”, l’Università di Siena, l’Università “Ca’ Foscari” di Venezia e persino da studiosi dell’Università di Valencia, dell’Università di Delhi, dell’Università “Ramon Llull” di Barcelona, dell’Università Nazionale del Vietnam di Hanoi e del Politecnico Nazionale di Leopoli.

La prima sessione della Conferenza, moderata da Alberto Scerbo (professore ordinario di Filosofia del Diritto dell’Università degli Studi “Magna Græcia” di Catanzaro), sarà aperta dai saluti istituzionali di Giovanni Cuda (Rettore dell’Università degli Studi “Magna Græcia” di Catanzaro) e di Aquila Villella (Direttrice del Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia di Catanzaro). A seguire prenderanno parola i referenti dei Circoli Promotori: Sebastian Ciancio (Coordinatore del Comitato Organizzativo “Young4Great”) per il Circolo Giuristi Universitari UMG e Roberta Pittelli (PhD in Financial Science) per il Circolo Economisti Universitari UMG; entrambi componenti del Centro di Ricerca “Digit Lab Law – Transizione digitale, autonomie negoziali e relazioni di lavoro”.

L’introduzione sarà curata da Pierluigi Consorti, professore ordinario di Diritto e religione dell’Università degli Studi di Pisa, già Direttore del Centro interdisciplinare “Scienze per la pace”.

La seconda sessione in memoria del Professor Vittorio Daniele, invece, sarà moderata da Marzia Ventura (professore associato di organizzazione aziendale dell’Università degli Studi “Magna Græcia” di Catanzaro), si aprirà con la relazione di Nicola Ostuni, professore ordinario di Storia Economica dell’Università degli Studi “Magna Græcia” di Catanzaro e raccoglierà al suo interno l’intervento di Shikha Daga Menani (Assistant Professor dell’Università di Delhi).

Le conclusioni della Conference saranno affidate ad Andrea Monda, giornalista e scrittore, Direttore dell’ “Osservatore Romano”.