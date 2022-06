Interrogazione dell’On.le Osvaldo Napoli sul Parco Scolacium

Il deputato on.le Osvaldo Napoli presenta un’interrogazione al ministro della cultura Dario Franceschini

Assicurare la regolarità di apertura del Parco Scolacium – nel cuore del golfo di Squillace, in provincia di Catanzaro – e rilanciare una struttura che riveste un ruolo strategico per lo sviluppo turistico dell’intera Regione Calabria.

Lo chiede il deputato di Azione, Osvaldo Napoli, di recente insignito della cittadinanza onoraria del comune di Squillace, in un’interrogazione al ministro della Cultura, Dario Franceschini. Ricordando che si sta parlando del “principale sito storico-culturale dell’intera Regione, nonché di uno dei più grandi attrattori turistici dell’intero Mezzogiorno”, il deputato di Azione spiega che “dal 7 giugno 2022 è entrata in vigore la nuova programmazione estiva in cui è stata dimezzata l’apertura al pubblico del sito”.

La riduzione degli orari “ha determinato grandi disagi e pesanti danni per le imprese ed i comuni del circondario” ed “è causata dalla carenza di personale di cui, secondo quanto riferito dalla direzione regionale dei musei della Calabria, il ministero della Cultura è informato. Lo stesso ministero – conclude Napoli – è stato sollecitato da diversi mesi per l’invio delle figure necessarie”