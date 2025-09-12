Interruzione Idrica, disagi per i residenti di Montepaone Lido

Un’urgente interruzione della fornitura idrica sta interessando oggi, venerdì 12 settembre 2025, i residenti di Montepaone, in particolare la zona di Montepaone Lido.

Il disagio, comunicato dalla Sorical, è dovuto a un guasto improvviso all’acquedotto “A finale Basse” che rende necessaria una riparazione urgente sulla condotta premente.

L’interruzione è prevista alle ore 8:00 di questa mattina e si protrarrà, salvo imprevisti, fino alle ore 16:00 del pomeriggio. Per minimizzare i disagi per la popolazione, i tecnici sono già al lavoro e hanno attuato una manovra idraulica, incrementando la fornitura sulla presa diretta Grizzo.

Questa operazione mira a garantire un’erogazione, seppur parziale, in alcune zone non direttamente interessate dal guasto.

Si raccomanda ai residenti di limitare l’uso dell’acqua alle sole necessità essenziali durante le ore di interruzione.