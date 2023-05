Intervento da record in Calabria, asportata una massa uterina da 16 chili

Incredibile intervento chirurgico all’Ospedale “Annunziata” di Cosenza; una donna, 76enne, si è recata al Pronto Soccorso del presidio ospedaliero in gravi condizioni.

La povera paziente lamentava dolori fortissimi e sfinimento, che l’avevano portata quasi all’inappetenza. Dopo i primi accertamenti, ecco la scoperta: la massa uterina si era gonfiata fino a raggiungere il peso di 16 chili, compromettendo le funzioni metaboliche e cardiovascolari.

La donna quindi, è stata portata in sala operatoria per una isterectomia totale: l’intervento, di circa un’ora e mezza, è stato eseguito con successo dall’equipe del prof. Michele Morelli e non ha presentato grandi difficoltà. La paziente sta ora bene e presto continuerà la degenza da casa.