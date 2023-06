Intimidazione in un cantiere sulla SS106, due mezzi incendiati

Questa volta l’anonima incendi ha colpito un escavatore e un merlo (una sorta di cestello utilizzato per “sollevare” gli operai per raggiungere tutte le aree dei cantieri) della Webuild, società impegnata nei lavori di realizzazione del Terzo megalotto della statale 106.

Il risultato è, purtroppo, parte di un bollettino diventato consuetudine: danni ai mezzi, centinaia di migliaia di euro in fumo, ritardi e una sensazione di generale insicurezza per le imprese in tutto il territorio.

I fatti si sono verificati nella notte tra venerdì e sabato nel cantiere del Raganello nel comune di Cassano allo Jonio (in provincia di Cosenza), dove è in costruzione un viadotto. I carabinieri indagano per dare un volto agli autori dell’azione.