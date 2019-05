Intimidazioni in Calabria, incendiata auto di un segretario comunale

Ignoti hanno dato alle fiamme, la notte scorsa, l’autovettura del segretario generale del Comune di Crotone, Paolo Lo Moro. Si tratta di una Ford Focus, andata parzialmente distrutta nell’incendio, che era parcheggiata sotto la sua abitazione a Cirò Marina (Kr). Anche in quest’ultimo centro Lo Moro svolge le funzioni di segretario del Comune, commissariato per infiltrazioni mafiose in seguito all’inchiesta Stige.

Lo Moro, inoltre, svolge funzioni di segretario comunale a scavalco anche nel comune di Melissa. Piena solidarietà è della giunta comunale e dell’amministrazione comunale tutta e’ stata espressa a Lo Moro dal sindaco di Crotone Ugo Pugliese.

“Il dott. Lo Moro – scrive Pugliese in una nota – e’ stimato da tutti per la sua disponibilità, la sua riconosciuta professionalità ed aggiungo anche per i rapporti interpersonali che ha stabilito all’interno del nostro ente. Una persona gentile che svolge con particolare attenzione e competenza il suo ruolo. Proprio per la caratura della persona e del professionista desta ancora piu’ amarezza oltre che sconcerto quanto accaduto. Siamo particolarmente vicini al dott. Lo Moro e lo invitiamo a proseguire il lavoro che sta svolgendo non solo presso il nostro Ente ma in altri importanti realta’ del territorio”.