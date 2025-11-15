Intimidazioni, liquido infiammabile e proiettili davanti casa di un imprenditore

L’ondata di atti intimidatori che da settimane preoccupa Lamezia Terme non accenna a fermarsi.

L’ultimo episodio si è verificato nella notte: una bottiglia contenente liquido infiammabile e due proiettili sono stati lasciati davanti all’ingresso dell’abitazione di Franco Perri, imprenditore lametino operante nella grande distribuzione e proprietario di alcuni supermercati tra cui il noto centro commerciale Due Mari.

Perri ha sporto denuncia ai Carabinieri, che hanno già avviato le indagini analizzando le immagini delle telecamere presenti nella zona.

L’imprenditore era stato coinvolto nel 2015 nell’operazione antimafia “Andromeda”, coordinata dalla Dda di Catanzaro, per poi essere assolto nel 2022.

Al gruppo familiare era stato confiscato e successivamente restituito un ingente patrimonio del valore di circa 800 milioni di euro.