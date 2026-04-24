Alecci: “Ho inviato richiesta formale al Comune di Soverato per una prima valutazione, prima dell’inoltro alla Direzione Asp. Pasquale era un pediatra competente e disponibile, innamorato del suo lavoro e della sua Città. Sarebbe segnale importante per tutti i medici che lavorano con impegno e passione.”

Ho inviato una formale comunicazione al Sindaco di Soverato, Daniele Vacca, e al Presidente del Consiglio Comunale, Salvatore Riccio, con la richiesta di valutare, insieme all’intero Consiglio Comunale, la mia proposta di intitolare il presidio Ospedaliero di Soverato al compianto Dottore Pasquale Alcaro e, in caso di parere positivo, di fare propria la richiesta e inoltrarla alla Direzione dell’Asp competente.

Scomparso nel novembre del 2020, Pasquale Alcaro è riconosciuto da tutti come “il pediatra”, un medico competente e sempre disponibile, innamorato del suo lavoro e della sua città, con cui ha sempre avuto un rapporto straordinario.

Sotto la sua sapiente guida è nato il reparto di Pediatria nel Presidio Ospedaliero di Soverato di cui divenne Primario, facendolo crescere giorno dopo giorno fino a diventare un’eccellenza sanitaria di fama nazionale.

Ha, inoltre, reso il reparto di Pediatria di Soverato un centro specialistico di riferimento per la cura dei pazienti con fibrosi cistica, attirando famiglie da tutta la Calabria.

E’ stato anche uno dei due padri fondatori della rivista nazionale “Medico e Bambino”, riferimento per tutti i medici pediatri. Ma l’aspetto forse più importante rivestito dal Dr. Alcaro è stata la sua predisposizione a trasferire le proprie competenze ed esperienze ai colleghi più giovani.

Era sua abitudine organizzare settimanalmente incontri di formazione e aggiornamento per i medici pediatri di base di tutta la Provincia di Catanzaro. Ha dedicato la sua vita alle cura dei piccoli pazienti sempre con grande professionalità e dedizione.

Mi auguro che questa proposta, che era stata già avanzata nell’ultimo periodo della mia Sindacatura, incontri il favore di tutta la cittadinanza e dei tanti medici che operano nel comprensorio, molti dei quali ancora oggi applicano i suoi insegnamenti nella propria attività quotidiana.

Per loro e per tutti i medici che lavorano nella nostra regione con competenza e passione, l’intitolazione dell’Ospedale di Soverato a Pasquale Alcaro rappresenterebbe un segnale sicuramente importante.