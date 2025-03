Inutile strage, e citazioni a metà

La Prima guerra mondiale devastava l’Europa ormai da tre anni, quando Benedetto XV (Giacomo della Chiesa, papa dal 1914 al 1922), pronunziò l’appello che ogni tanto qualcuno ricorda per la frase “inutile strage”, che fa tanto effetto sui giornali e tv, ma è una citazione incompleta, quindi fuorviante. Il papa, infatti, invitò tutti i contendenti a dichiarare esplicitamente gli scopi della guerra.

Si sapeva bene, infatti, che le ostilità erano scoppiate per contrapposizioni territoriali e di potenza, importanti ma generici e che venivano rinviati da decenni; ma, di fatto, per automatismi di trattati e di piani militari tutti perfetti… e tutti subito falliti. A Benedetto XV non rispose concretamente nessuno; e la guerra continuò; e cessò senza nulla risolvere, anzi ponendo le inevitabili premesse per un’altra guerra ancora più assurda, la Seconda.

Le guerre si possono evitare, anzi posso elencarvi un librone intero di guerre che furono evitate. Regnava quello che passa per il papa peggiore della storia, Rodrigo Borgia o Alessandro VI, quando Spagna e Portogallo stavano venendo alle mani per le terre da poco e ancora vagamente scoperte da Colombo; ebbene, Alessandro prese una cartina dell’Atlantico, come potete immaginare ancora approssimativa, e con una matita segnò la “Raya”, una linea che pose fine allo scontro, e non per qualche anno ma per quattrocento. Accenno solo al Congresso di Berlino del 1878, e all’incontro di Monaco del 1938 e ai due arbitrati italotedeschi tra Ungheria e Slovacchia e tra Ungheria e Romania…

Le guerre si possono evitare, purché lo si faccia in modo serio e concreto, e senza interessi e sottintesi e reconditi inganni.

Se volete un esempio recentissimo, date un’occhiata alla Palestina, dove qualcosa – e questo qualcosa non può che essere Trump – ha costretto alle trattative due bande di inferociti: Hamas e lo Stato d’Israele. Qualcuno si deve essere ricordato che da quelle parti la faccenda non è iniziata il 7 ottobre 2023, bensì nel 1917, e incanaglita con la pessima gestione del Mandato britannico fino al 1947, e di tutti i presidenti USA, Trump eccetto.

ONU ed UE contano quanto il due di coppe quando la briscola è a spade. Francia e Gran Bretagna fanno finta di essere potenze mondiali, ma qualcuno ha osservato che tutte le forze inglesi sono 70.000 uomini… quanto uno stadio di calcio raramente tutto pieno!

Ulderico Nisticò