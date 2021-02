Investe con un furgone il rivale al culmine di una lite e fugge, rintracciato e arrestato

Gli agenti delle Volanti della Questura di Reggio Calabria hanno individuato il responsabile dell’incidente stradale che due giorni fa ha coinvolto un pedone in pieno centro cittadino e lo hanno arrestato avendo accertato che l’investimento è stato volontario.

I poliziotti sono intervenuti nei pressi di Piazza del Popolo dopo una telefonata al 113 ed hanno trovato un uomo riverso per terra e privo di sensi. Dalle informazioni acquisite è emerso che non si era trattato di un incidente, bensì di un investimento volontario perpetrato ai danni della vittima da parte di un cittadino marocchino, al termine di una lite.

Gli agenti, saputo che il veicolo era un furgone giallo, hanno acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza cittadina, verificando che il furgone si era repentinamente allontanato dal luogo dell’incidente. Il ferito, soccorso dai sanitari del 118, ha poi fornito elementi utili per identificare il responsabile che è stato rintracciato. L’uomo, connazionale della vittima, è stato arrestato per lesioni personali, fuga in caso di incidente ed omissione di soccorso ed il furgone è stato sequestrato.