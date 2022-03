Investì e uccise bimba ucraina di 5 anni, 18enne arrestato

Nella tarda serata di ieri, i carabinieri del comando provinciale di Crotone hanno notificato un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per omicidio stradale aggravato in concorso, emessa dal gip, nei confronti del 18enne, già deferito in stato di libertà per lo stesso reato insieme al padre, a seguito dell’investimento di tre pedoni, avvenuto nella serata della scorsa domenica sulla S.P. 22, in località Cantorato, all’altezza del civico 52, nel quale è rimasta uccisa una bimba ucraina, di 5 anni, arrivata in Italia lo scorso 26 febbraio.

Nell’incidente era rimasto gravemente ferito un giovane crotonese, 16enne, fidanzato della cugina della vittima, 17enne, ucraina, presente al momento del sinistro, ma rimasta miracolosamente illesa. Le indagini avrebbero fatto emergere la responsabilità del giovane, dopo il tentativo da parte del padre di addossarsi la colpa. Il 18enne era già stato fermato per guida senza patente nell’agosto 2020 e nel mese di marzo.

Il fermo del 18enne arriva a seguito delle indagini da parte dei militari dell’Arma che hanno raccolto le testimonianze dei presenti. Dalla ricostruzione dei carabinieri, i tre pedoni stavano passeggiando in fila indiana fuori dalla sede stradale, intorno alle 18:30 circa, quando il Fiat Doblò di colore arancione li aveva incrociati per poi effettuare un’inversione di marcia poco più avanti, ritornando a forte velocità verso di loro e investendo il giovane 16enne e la piccola, morta sul colpo.