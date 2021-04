Investimenti online: come funziona il trading e quanto è conveniente da realizzare

Durante gli ultimi dieci anni il tema degli investimenti online è diventato sempre più presente e di grande rilevanza attuale. Tuttavia i metodi che ci mostrano come investire in borsa presentano il più delle volte un coefficiente di difficoltà iniziale che potrebbe essere un ostacolo per chi desidera approcciarsi a questo argomento o semplicemente saperne di più. Questo articolo serve quindi per informare su un tema teoricamente complesso come quello della finanza, del trading e delle leve che si utilizzano per eseguire oggi giorno azioni di questo tipo.

Il trading online è lo strumento attraverso cui possiamo investire e giocare in borsa direttamente tramite computer. Le piattaforme di trading propongono quindi di eseguire investimenti attraverso indici azionari, scambio tra valute straniere, commodities, CFD, contratti per differenza e tutto ciò che viene realizzato e ottenuto per merito delle cosiddette leve finanziarie.

Inizialmente dobbiamo quindi effettuare una prima fase di studio, per conoscere meglio il linguaggio tecnico essenziale, finalizzato ad avere maggiore dimestichezza con gli aggiornamenti quotidiani che possono essere eseguiti tramite tutorial, video su Youtube o iscrivendoci a una piattaforma che ci mostrerà le nuove tendenze da seguire e gli investimenti consigliati del giorno.

Tra gli elementi di cui si sta discutendo di più durante questo ultimo anno, ritroviamo il tema delle criptovalute come i Bitcoin. Le criptovalute stanno attualmente attraversando una fase molto contrastata dove spesso la loro posizione tende ad oscillare, passando dall’affare del giorno al flop del mese.

Il divario tra le due condizioni è altamente instabile, motivo per cui se fino a pochi giorni fa tutti consigliavano di investire e di puntare sulle criptovalute, oggi forse è meglio passare avanti e puntare su qualche indice o titolo azionario più solido e giudicato durevole.

Per chi sta iniziando adesso a seguire il tema degli investimenti online con il trading è consigliato quindi acquisire un numero consistente di informazioni che potrete reperire direttamente sulle piattaforme o sui siti di informazione finanziaria.

Un metodo efficace per seguire ed effettuare un investimento online a breve termine è proprio il trading. Quello che dovete sapere è che bisogna iniziare a ragionare in termini di acquisto, vendita e previsione di un titolo, di un indice o di una coppia di valute. Ogni tipo di azione viene considerata in previsione di un aumento del valore oppure di una perdita. Proprio in base a questi strumenti e alle leve finanziarie noi andremo a eseguire il nostro investimento, che nel breve periodo possono portare a perdite o ad avere i nostri primi guadagni, con gli utili.

Spiegato in poche parole il compito dell’investitore e del broker che si assiste è quello di acquistare, vendere e prevedere l’esito borsistico di un titolo. Questo vuol dire che se prevediamo che le azioni di Amazon da qui a una settimana saranno in perdita, noi dobbiamo investire con il trading online su questo aspetto. Motivo per cui se decidiamo di investire in un determinato campo, bisogna presupporre che abbiamo informazioni utili da cui partire, come base per il nostro investimento.

Il risultato è ottenere un guadagno da questo tipo di previsione. Affidarsi a un canale di informazioni che si occupa di trading vuol dire mettere il proprio investimento e i capitali a rischio, visto che le possibilità in teoria sono al 50% di avere ragione e al restante 50% di aver effettuato una previsione al momento errata. Capite quindi che la tempistica, il saper comprendere come e quando un titolo andrà bene non è affatto semplice o immediato.

Eppure il nostro investimento si basa essenzialmente su questo tipo di concetto. Per questo motivo bisogna acquisire una conoscenza fondamentale di termini come chiudere in perdita, fare compravendita di un titolo, prevedere che un’azione abbia un trend ribassista e così via. Sono queste le basi da cui partire per eseguire il nostro investimento online.