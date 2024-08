Investita da un’auto mentre attraversa la strada sulle strisce in sedia a rotelle: muore anziana, ferita la badante

Un’anziana disabile è morta nella notte nell’ospedale di Praia a mare, nel Cosentino, dopo essere stata investita, per cause che sono in corso di accertamento, assieme alla sua badante, che è rimasta ferita, sul lungomare di Tortora.

La vittima di 88 anni, residente a Sant’Antimo, comune della città metropolitana di Napoli, era su una carrozzina e con lei c’era la badante che l’accompagnava.

Le due donne sono state travolte da un’auto il cui conducente risulta attualmente indagato.

L’autorità giudiziaria ha disposto il sequestro della salma dell’anziana donna allo scopo di eseguire l’autopsia. Sequestrata anche la vettura.

Sul luogo dell’investimento, assieme ai sanitari del 118, sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.