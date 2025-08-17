Investito da un’automobile sulla Statale 18, muore un 80enne

Un uomo di 80 anni è morto ieri mattina a Coreca, frazione del comune di Amantea (Cosenza) dopo essere stato investito da un’auto condotta da un 30enne lungo la Statale 18 Tirrena inferiore.
L’automobilista si è fermato per prestare soccorso dopo l’investimento, avvenuto nelle vicinanze dell’abitazione della vittima.
Nonostante l’intervento del 118, per l’anziano non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri del Nucleo radiomobile della Compagnia di Paola che hanno avviato gli accertamenti, tutt’ora, in corso, per stabilire la dinamica dell’investimento.