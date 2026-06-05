Io Passìo: arriva il 27 giugno l’evento estivo lungo la Costa degli Aranci

Sabato 27 giugno 2026, a partire dalle ore 18:30, il lungomare della Costa degli Aranci tra Montepaone e Montauro ospiterà Io Passìo, il nuovo evento esperienziale che partirà dal Lido La Palapa e si concluderà al Dadada Beach Village.

Costumi, tramonti, passaporti da timbrare e venticinque tappe sul mare: Io Passìo è un’esperienza unica che trasformerà la Costa degli Aranci in una grande festa da vivere passo dopo passo.

Un percorso sul mare fatto di musica, degustazioni, intrattenimento, prodotti tipici, giochi goliardici e venticinque tappe pensate per valorizzare il territorio e far vivere ai partecipanti una serata fuori dall’ordinario.

Dimenticate le corse contro il tempo, le notifiche continue e le giornate vissute con il cronometro in mano.

Per una sera, la Calabria rallenta.

Io Passìo è il nuovo format estivo che trasformerà la Costa degli Aranci in un grande rito collettivo fatto di musica, degustazioni, racconti, prodotti tipici, giochi goliardici e incontri inaspettati. Con il mare da un lato e dall’altro il tramonto, in mezzo centinaia di persone accomunate dalla voglia di stare insieme, rideree camminare si riscoprirà il piacere delle cose semplici.

Ma fate attenzione: Io Passìo non è una gara. E non è neppure una semplice sagra.

È un’esperienza.

Un viaggio lento lungo il mare pensato per raccontare la Calabria attraverso tutti i sensi: il profumo degli agrumi, il sapore delle eccellenze locali, il rumore delle onde, i colori del tramonto e l’energia delle persone.

Lungo il percorso i partecipanti attraverseranno 25 tappe esperienziali, ricevendo un passaporto ufficiale da timbrare lungo il cammino. Ad accompagnarli ci saranno degustazioni, momenti di intrattenimento, racconti del territorio e attività pensate per trasformare perfetti sconosciuti in compagni di avventura.

Durante il tragitto si potrà finire bagnati d’acqua, travolti da polveri colorate o coinvolti in prove ironiche e divertenti. Perché il vero obiettivo dell’evento non è arrivare primi, ma condividere qualcosa.

Ogni partecipante riceverà inoltre il celebre “Libretto delle Giustificazioni”, uno spazio dove annotare pensieri, scuse improbabili, racconti e motivazioni creative legate alla serata. Al termine dell’evento una giuria popolare premierà le giustificazioni più originali, divertenti e rappresentative dello spirito di Io Passìo.

E qui sta il bello.

Perché verranno premiati i più veloci.

Ma anche gli ultimi arrivati.

In un’epoca che misura tutto attraverso prestazioni, classifiche e risultati, Io Passìo sceglie di premiare anche chi decide semplicemente di godersi il percorso.

L’evento è aperto a residenti, turisti, giovani, coppie, gruppi di amici e visitatori provenienti da tutta Italia.

L’obiettivo è valorizzare il territorio attraverso una forma di turismo lenta, autentica e profondamente umana, capace di unire convivialità, identità locale e scoperta del territorio.

Lungo il percorso saranno presenti anche esperienze immersive dedicate ai sapori, ai profumi e alle eccellenze della Calabria, con attività sensoriali, degustazioni e momenti di valorizzazione culturale pensati per raccontare la regione in modo innovativo e coinvolgente.

L’ambizione è semplice.

Fare in modo che, mesi dopo, qualcuno possa ancora sorridere e dire:

«Ti ricordi quella sera a Io Passìo?»

27 giugno 2026

Partenza ore 18:30

Costa degli Aranci

Da La Palapa al Dadada Beach Village