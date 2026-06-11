​Io Passio: il 27 giugno la Costa dei Saraceni diventa una passiata calabrisa tra mare, gusto e goliardia

Sabato 27 giugno 2026, dalle ore 18:30, la Costa dei Saraceni ospiterà Io Passio, il nuovo evento che trasformerà il lungomare tra Montepaone e Montauro in una grande passeggiata collettiva al tramonto.

​Il percorso partirà dalla zona del Lido La Palapa di Montepaone e si concluderà al Dadada Beach Village di Montauro, attraversando 25 tappe lungo la costa. Non sarà una gara sportiva, ma un esperienza pensata per unire mare, convivialità, sapori locali e scoperta del territorio.

I partecipanti, anche in costume da bagno e con partenze scaglionate ogni 5 minuti, riceveranno alla registrazione il Libretto di Io Passio, che verrà timbrato, dopo aver bevuto una birra da 10 centilitri, ad ogni tappa completata. Lungo il percorso, nei lidi aderenti sarà possibile usufruire dei servizi.

​Io Passio sarà anche un momento di divertimento e goliardia: durante la passeggiata non mancheranno giochi, prove leggere e attività coinvolgenti, tra schizzi d acqua e polveri colorate, street band e cooking show con piatti tipici calabresi per vivere il percorso in un clima di festa.

E non solo! Per entrare nella classifica dei vincitori sarà necessario completare tutte le 25 tappe, ottenere tutti i timbri sul passaporto e raggiungere il Dadada Beach Village. Lì, saranno premiati i primi 3 arrivati, ma anche gli ultimi 3 classificati, a conferma dello spirito dell iniziativa: non conta solo arrivare prima, ma vivere il percorso fino in fondo.

​Inoltre il Libretto di Io Passio sarà un vero e proprio libretto delle Giustificazioni. Il libretto sarà timbrato ad ogni bevuta, ma uno degli elementi più originali dell evento sarà lo spazio dove annotare in modo ironico frasi, racconti e scuse nate durante la passiata in caso di mancata bevuta. Al termine della serata, una giuria popolare premierà anche le giustificazioni più creative e divertenti.

Per entrare nella classifica dei vincitori sarà necessario completare tutte le 25 tappe e ottenere tutti i timbri. Vinceranno chiaramente i primi tre e gli ultimi tre, ma anche le migliori tre giustificazioni in caso di mancata bevuta.

​L’evento è aperto a residenti, turisti, gruppi di amici e visitatori che vogliono scoprire la Calabria in modo diverso, tra mare, gusto e socialità.

Le prevendite saranno disponibili a breve sulla piattaforma TICKETSMS.

​Io Passio – 27 giugno 2026, ore 18:30

​Partenza: Lido La Palapa, Montepaone

​Arrivo: Dadada Beach Village, Montauro

​Una passiata calabrisa tra 25 tappe, mare, gusto e goliardia.