IOPA a Ecomondo: dalla TARI alla TARIP con la digitalizzazione dei servizi per gli enti locali

L’azienda calabrese, specializzata nel supporto alla pubblica amministrazione, ospite della fiera di Rimini dal 4 al 6 novembre

Rimini – Anche la Calabria ad Ecomondo 2026, la manifestazione internazionale dedicata a ecologia ed economia circolare. IOPA Srl, realtà calabrese che affianca gli enti locali nella gestione amministrativa e tributaria, è stata presente nelle giornate del 4, 5 e 6 novembre per parlare di TARI e di soluzioni software e gestionali per migliorare il servizio di raccolta rifiuti.

Al centro degli incontri la digitalizzazione delle fasi del servizio, la centralizzazione dei processi e l’ottimizzazione della gestione del tributo, con un focus sul passaggio dalla TARI alla tariffa puntuale (TARIP): un percorso che richiede dati affidabili, strumenti adeguati e un supporto qualificato, soprattutto per i Comuni di piccole e medie dimensioni.

«Dagli enti locali arriva una forte richiesta di strumenti concreti per governare la complessità del servizio rifiuti – ha dichiarato l’Avv.Giuseppe Grande di IOPA –. Digitalizzare e centralizzare i processi significa più controllo, più trasparenza e più equità nel prelievo, ed è la base per affrontare con serenità il passaggio alla tariffa puntuale. Con le competenze giuridico-tributarie e gli strumenti gestionali di IOPA vogliamo accompagnare i Comuni in questo percorso.»

«Ecomondo è stata un’occasione preziosa di confronto e crescita», ha aggiunto Pierantonio Calio (IOPA)

La partecipazione alla fiera ha offerto anche l’occasione di confrontarsi con amministratori, gestori e operatori della filiera, aprendo nuove opportunità di collaborazione per il futuro delle realtà territoriali Calabresi.