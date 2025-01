Irregolarità e sospensione per un panificio ma il titolare prosegue l’attività, denunciato

I Carabinieri della Stazione di Vibo Marina hanno deferito alla Procura di Vibo Valentia un imprenditore 40enne del posto, sorpreso di notte mentre preparava del pane malgrado lo scorso dicembre la ASP ne avesse sospeso le attività.

In particolare, nella nottata dell’11 dicembre 2024, i Carabinieri di Vibo Marina, con il supporto di quelli del NAS di Catanzaro e del Nucleo Forestale di Vibo Valentia, nell’ambito dei controlli prenatalizi finalizzati a prevenire illeciti nel settore alimentare, avevano controllato un’attività dedita alla produzione di prodotti da forno.

In quell’occasione, gli operanti avevano riscontrato condizioni strutturali e ambientali a dir poco allarmanti: pareti annerite, intonaci danneggiati, sporcizia accumulata su macchinari e sui pavimenti e, soprattutto, segni evidenti di infestazione da roditori e insetti, quali escrementi e morsicature nei sacchi di farina.

Per questo motivo, l’attività veniva subito sospesa con il sequestro di 800kg di alimenti, la sanzione di 8.000 euro, e il deferito all’autorità giudiziaria del titolare ritenuto anche responsabile di aver gestito illegalmente i rifiuti prodotti dalla sua attività.

I provvedimenti tuttavia non hanno fatto desistere l’imprenditore dalle proprie condotte illecite, tanto che la notte 16 gennaio scorso, è stato nuovamente sorpreso dai Carabinieri di Vibo Marina mentre confezionava altri prodotti da forno. Questa volta, per l’imprenditore è scattata la denuncia alla Procura di Vibo Valentia per inosservanza dei provvedimenti dell’autorità.

A impensierire le forze dell’ordine l’eventualità che l’impresa possa aver distribuito degli alimenti potenzialmente nocivi agli esercizi della zona.

Tale eventualità sarà oggetto di ulteriori mirati controllo, nel solco delle iniziative a difesa della salute pubblica promosse dalla Procura della Repubblica guidata dal Procuratore Camillo Falvo.