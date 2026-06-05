Isca sullo Ionio, controlli sulla rete del gas il 5 e 9 giugno: possibile forte odore, ma nessuna fuga

Si informa la cittadinanza che la società Italiana Gas Srl, gestore per conto Enilive SpA della manutenzione ordinaria e straordinaria della rete gas nel Comune di Isca, ha comunicato che nei giorni 05 e 09 giugno saranno effettuate verifiche sul tasso odorizzante del GPL della rete gas cittadina.

​Durante queste attività tecniche gli utenti potrebbero avvertire, nei giorni indicati e anche in quelli immediatamente successivi, un odore di gas più intenso, non dovuto a fughe ma esclusivamente alle prove in corso sulla rete.

​Si tratta di interventi programmati e finalizzati alla sicurezza del servizio. In caso di situazioni anomale (rumori, fuoriuscite evidenti, odore particolarmente intenso in ambienti chiusi), resta comunque fermo l’invito a contattare immediatamente il numero di pronto intervento gas indicato nella propria bolletta.