​Isca sullo Ionio guarda al futuro: in arrivo un milione di euro per Via del Mare e Lungomare

Una svolta attesa da anni per la viabilità e la sicurezza costiera di Isca sullo Ionio è finalmente realtà. Con un annuncio ufficiale diffuso tramite i canali social, l’Amministrazione Comunale ha comunicato di aver ottenuto un finanziamento di ben 990.000 euro destinato a due arterie vitali per lo sviluppo turistico e urbano: Via del Mare e il Lungomare.

​Il Decreto del Viminale

​La conferma è arrivata oggi, 7 maggio 2026, con la firma del decreto del Ministero dell’Interno che ha accolto l’istanza presentata dall’Ente. I fondi saranno impiegati strategicamente per:

​La regimazione delle acque meteoriche in Via del Mare (intervento cruciale per la sicurezza idrogeologica);

​Il completamento del Lungomare, opera definita “storica” e attesa da tempo dalla cittadinanza e dagli operatori turistici.

​Un successo della programmazione

​L’Amministrazione ha espresso profonda soddisfazione, sottolineando come questo risultato non sia frutto del caso, ma di una meticolosa attività di programmazione e progettazione.

​”Si tratta di un’opportunità di grande rilievo che premia la capacità dell’Ente di intercettare risorse pubbliche strategiche,” si legge nella nota ufficiale. “Questo finanziamento dà ulteriore forza al percorso avviato, con effetti concreti su sicurezza, infrastrutture e servizi.”

​Cronoprogramma: cantieri entro l’estate

​L’obiettivo dichiarato è ora la celerità. La macchina amministrativa si è già messa in moto per espletare le procedure burocratiche necessarie a far partire i lavori in tempi record.

​Avvio dei lavori: Previsto entro la fine dell’estate 2026.

​Obiettivo finale: Rendere l’opera interamente fruibile per la stagione estiva 2027.

​L’intervento promette di cambiare il volto della zona marina di Isca, migliorando non solo l’estetica urbana ma garantendo una gestione moderna delle acque piovane, risolvendo criticità che persistevano da anni.

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