​Isca sullo Ionio, il Centro Storico è più vicino: arriva una nuova corsa per collegare Marina e Superiore

Un passo avanti decisivo per la mobilità locale e per la valorizzazione del borgo antico. L’Amministrazione Comunale di Isca ha annunciato ufficialmente il potenziamento dei collegamenti interni grazie all’istituzione di una nuova corsa delle Autolinee Federico, che metterà in comunicazione più stretta la zona Marina con Isca Superiore.

Il risultato arriva dopo una serie di proficue interlocuzioni tra l’esecutivo comunale e la Regione Calabria, volte a colmare un vuoto orario ritenuto strategico per i cittadini e per i visitatori.

Gli orari e la coincidenza con Catanzaro

​Il nuovo servizio, che sarà operativo a partire dal 1° aprile 2026, è stato studiato per massimizzare l’efficienza degli spostamenti, garantendo la continuità del viaggio anche per chi rientra dal capoluogo regionale.

Ecco i dettagli tecnici:

​Andata: Partenza da Isca Marina alle ore 17:05. La corsa è stata programmata per essere in coincidenza con l’autobus proveniente da Catanzaro, facilitando così il rientro di lavoratori e studenti.

​Ritorno: Partenza da Isca Superiore alle ore 17:20.

Un Borgo più accessibile

​L’Amministrazione ha espresso grande soddisfazione per il traguardo raggiunto, sottolineando come l’iniziativa non sia solo un servizio di trasporto, ma una vera e propria operazione di rilancio del territorio.

“Rendere il Centro Storico sempre più accessibile è una priorità per questa Amministrazione,” fanno sapere dal Comune. “Questa nuova corsa rappresenta una risposta concreta alle esigenze dei residenti e un incentivo a frequentare il cuore storico del nostro paese, riducendo le distanze fisiche tra la Marina e il borgo.”

Con l’attivazione prevista per il prossimo mese, il sistema dei trasporti locali compie un salto di qualità, puntando a una maggiore coesione territoriale e a un supporto tangibile alla mobilità quotidiana.

​