Isca sullo Ionio, traguardo scuola: completato il nuovo asilo nido “Officina per il Futuro”

Si concludono nei tempi record i lavori finanziati dal PNRR. Da settembre la struttura accoglierà i piccoli cittadini in un ambiente moderno e sicuro, completando il polo scolastico d’avanguardia del Comune.
ISCA SULLO IONIO – Una notizia attesa che segna un punto di svolta per i servizi alle famiglie del territorio: i lavori di costruzione del nuovo asilo nido di Isca sullo Ionio sono ufficialmente terminati.
La struttura, che prenderà il suggestivo nome di “Officina per il Futuro”, aprirà i battenti il prossimo settembre, offrendo una sede moderna, sicura e perfettamente a norma per i più piccoli.
Un cronoprogramma rispettato
Il progetto nasce nel 2022, anno in cui il Comune di Isca sullo Ionio è stato ammesso ai finanziamenti del PNRR – Next Generation EU. Da quel momento, la macchina amministrativa e tecnica ha lavorato con determinazione: dall’appalto dei lavori, affidato a giugno 2023 alla ditta SIFIL Srl, fino alla consegna dell’opera avvenuta proprio in questi giorni, rispettando rigorosamente i termini previsti.
L’Amministrazione Comunale ha espresso profonda soddisfazione per il risultato, ringraziando pubblicamente la ditta aggiudicataria, i tecnici progettisti, i direttori dei lavori e tutte le maestranze che, con professionalità e dedizione, hanno reso possibile la consegna di un’opera di alta qualità.
Verso un Polo Scolastico d’Eccellenza
L’inaugurazione del nido non è un traguardo isolato, ma il tassello fondamentale di una visione più ampia di riqualificazione sociale e urbana. Con la realizzazione di questa nuova struttura e la prossima ristrutturazione con messa in sicurezza della scuola dell’infanzia in via Circonvallazione, Isca sullo Ionio si candida a modello per l’edilizia scolastica della zona.
”Il nostro Comune può oggi vantare un complesso scolastico all’avanguardia. Insieme alla primaria e alla secondaria, già ristrutturate e a norma, e agli impianti sportivi presenti, abbiamo creato un vero polo integrato.”
Istruzione, Sport e Socialità nel cuore dello Ionio
Il nuovo assetto non riguarda solo l’edilizia, ma la qualità della crescita delle nuove generazioni. Il complesso scolastico di Isca si configura ora come un ecosistema dove istruzione, attività motoria e socialità si intrecciano armoniosamente. Un ambiente protetto e moderno dove i bambini possono formarsi dalla prima infanzia fino all’adolescenza in strutture che rispondono ai più alti standard di sicurezza.