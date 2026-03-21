Isca sullo Ionio, traguardo scuola: completato il nuovo asilo nido “Officina per il Futuro”

Si concludono nei tempi record i lavori finanziati dal PNRR. Da settembre la struttura accoglierà i piccoli cittadini in un ambiente moderno e sicuro, completando il polo scolastico d’avanguardia del Comune.

​ISCA SULLO IONIO – Una notizia attesa che segna un punto di svolta per i servizi alle famiglie del territorio: i lavori di costruzione del nuovo asilo nido di Isca sullo Ionio sono ufficialmente terminati.

La struttura, che prenderà il suggestivo nome di “Officina per il Futuro”, aprirà i battenti il prossimo settembre, offrendo una sede moderna, sicura e perfettamente a norma per i più piccoli.

​Un cronoprogramma rispettato

​Il progetto nasce nel 2022, anno in cui il Comune di Isca sullo Ionio è stato ammesso ai finanziamenti del PNRR – Next Generation EU. Da quel momento, la macchina amministrativa e tecnica ha lavorato con determinazione: dall’appalto dei lavori, affidato a giugno 2023 alla ditta SIFIL Srl, fino alla consegna dell’opera avvenuta proprio in questi giorni, rispettando rigorosamente i termini previsti.

​L’Amministrazione Comunale ha espresso profonda soddisfazione per il risultato, ringraziando pubblicamente la ditta aggiudicataria, i tecnici progettisti, i direttori dei lavori e tutte le maestranze che, con professionalità e dedizione, hanno reso possibile la consegna di un’opera di alta qualità.

​Verso un Polo Scolastico d’Eccellenza

​L’inaugurazione del nido non è un traguardo isolato, ma il tassello fondamentale di una visione più ampia di riqualificazione sociale e urbana. Con la realizzazione di questa nuova struttura e la prossima ristrutturazione con messa in sicurezza della scuola dell’infanzia in via Circonvallazione, Isca sullo Ionio si candida a modello per l’edilizia scolastica della zona.

​”Il nostro Comune può oggi vantare un complesso scolastico all’avanguardia. Insieme alla primaria e alla secondaria, già ristrutturate e a norma, e agli impianti sportivi presenti, abbiamo creato un vero polo integrato.”

​Istruzione, Sport e Socialità nel cuore dello Ionio

​Il nuovo assetto non riguarda solo l’edilizia, ma la qualità della crescita delle nuove generazioni. Il complesso scolastico di Isca si configura ora come un ecosistema dove istruzione, attività motoria e socialità si intrecciano armoniosamente. Un ambiente protetto e moderno dove i bambini possono formarsi dalla prima infanzia fino all’adolescenza in strutture che rispondono ai più alti standard di sicurezza.