Ispettorato del Lavoro sospende le attività di un supermercato e 2 hotel

Nei giorni scorsi personale dell’Ispettorato del Lavoro – Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Crotone ha sottoposto a controllo tre attività imprenditoriali della provincia, un supermercato e due hotel, riscontrando gravi irregolarità.

In particolare, sono stati trovati tre lavoratori in nero nell’esercizio commerciale; nei due hotel, facenti capo entrambi allo stesso operatore commerciale, su tredici lavoratori, quattro risultavano in nero.

Le attività imprenditoriali del supermercato e di uno dei due hotel sono state sospese. Alle tre imprese interessate state contestate sanzioni amministrative per un importo complessivo di circa 29mila euro.