Istanza al Sindaco di Satriano sulla vicenda della Trasversale delle Serre

I consiglieri di minoranza, Fortunato Drosi e Vittoria Corasaniti, in data 4 dicembre 2024, hanno inviato al Sindaco di Satriano l’istanza sulla vicenda della Trasversale delle Serre, riportata di seguito integralmente, rimasta anch’essa, come tante altre, priva di riscontro.

“I sottoscritti consiglieri di minoranza, Fortunato Drosi e Vittoria Corasaniti,

CONSIDERATO che la Trasversale delle Serre rappresenta per gli scriventi un’infrastruttura strategica per il futuro e lo sviluppo del territorio;

CONSIDERATO che vi sono anche alcune circostanze che rappresentano seri elementi di riflessione;

CONSIDERATO che, infatti, l’ANAS con riferimento alla realizzazione del V tronco, Gagliato-Satriano, ha inspiegabilmente abbandonato il primo progetto risalente al 2012 in favore di un altro tracciato che sta incontrando numerose resistenze e che, addirittura, secondo diversi tecnici sarebbe meno sicuro e in contrasto con la normativa vigente in materia;

CONSIDERATO che contrariamente al nuovo progetto, approvato anche dal Consiglio Comunale in carica di Satriano e impugnato dai portatori di interessi dinanzi al TAR Calabria di Catanzaro, il progetto del 2012 è stato approvato all’unanimità dal Consiglio Comunale dell’epoca e ha avuto ampio consenso da parte di cittadini e portatori di interessi;

CONSIDERATO che il TAR, dopo il suddetto ricorso, ha sospeso i lavori del nuovo tracciato in questione rinviando l’udienza per la discussione nel merito;

CONSIDERATO che gli scriventi hanno più volte sollecitato alla S.V. la necessità di allargare il dibattito a tutti i gruppi consiliari, le forze politiche, i portatori di interessi e a tutti i cittadini per addivenire ad una proposta complessiva nell’interesse della Comunità;

CONSIDERATO che gli scriventi hanno anche chiesto la convocazione di un Consiglio Comunale per formalizzare una proposta largamente condivisa da sottoporre all’ANAS;

CONSIDERATO che la S.V. non ha mai inteso coinvolgere la Comunità in una fase molto importante e decisiva per il futuro di Satriano;

CONSIDERATA la fase di stallo venutasi a creare e la necessità di creare le condizioni per il superamento del problema;

CHIEDONO

La convocazione di un Consiglio Comunale aperto per discutere e ampliare il confronto sulle ultime vicende che hanno interessato questa importante opera e individuare azioni largamente condivise”.

Pertanto, in considerazione dell’ennesima assenza di riscontro e dell’importanza della situazione afferente la Trasversale delle Serre che rappresenta un’opera fondamentale e strategica per lo sviluppo del territorio, verrà presentata una mozione al Presidente del Consiglio Comunale e per conoscenza al Prefetto di Catanzaro per sottoporre nuovamente all’attenzione di tutti i consiglieri comunali la grave situazione venutasi a creare per poter addivenire ad una proposta largamente condivisa nell’interesse di tutta la Comunità.

Fortunato Drosi

Vittoria Corasaniti