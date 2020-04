Istituire in Calabria un Centro Covid dedicato agli anziani

SIAMO ARRIVATI A 480 FIRME!

Abbiamo voluto dare un contributo ad una discussione, quella sulle misure di gestione dell’emergenza e di prevenzione del Coronavirus, avanzando una proposta che con il passare del tempo è andata sempre più in crescendo.

Una proposta semplice e chiara allo stesso tempo.

Abbiamo proposto al Presidente della Regione Calabria di valutare l’ipotesi di istituire un Centro Covid regionale dedicato agli anziani.

Abbiamo pensato, e lo pensiamo ancora, che istituire un luogo di cura specializzato per contrastare il Coronavirus dedicato ai soggetti maggiormente a rischio possa essere un passo importante per affrontare un crisi sanitaria che, temiamo, non si esaurirà facilmente.

Una crisi sanitaria che necessita, a nostro avviso, di accorgimenti e di un’attenzione particolare verso una fascia di popolazione che, più di altre, ha pagato un prezzo altissimo in termini di invasività e di vite umane.

In Calabria esistono strutture che possono essere riconvertite o utilizzate a tal scopo.

Probabilmente non sarà un’idea originale, visto che esempi del genere si possono trovare in altre regioni d’Italia.

Tuttavia, è forte la convinzione che, istituire nella nostra regione strutture di cura che fronteggino l’emergenza per i nostri anziani, sia un passo importante verso l’esigenza acclarata di fornire risposte adeguate a domande di assistenza e cura che l’improvvisa emergenza ha scaturito.

Con questo spirito, costruttivo e propositivo, consegniamo al Presidente della Regione Calabria un’idea, una proposta che riteniamo di buon senso.

Serviranno, di certo, limature e accorgimenti che i tecnici dovranno declinare in termini operativi valutandone la fattibilità.

Dal nostro canto, oltre alla soddisfazione di aver dato, nel nostro piccolo, un contributo, consegniamo la richiesta di “valutazione” a chi, in questi giorni difficili e complicati, saprà, ci auguriamo fortemente, tenerla in debita considerazione.

Grazie a chi ha firmato, grazie a chi pur non avendo firmato ci ha consegnato attestati di vicinanza e di sostegno.

Ci abbiamo creduto, ci crediamo e continueremo ad insistere.

Rosario Bressi