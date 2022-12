Istituire nel soveratese un CUP pubblico gratuito per prestazioni di Radiologia e Diagnostica per Immagini

Manifestazione d’interesse per istituzione CUP pubblico a titolo NON ONEROSO presso le Strutture Sanitarie private denominate “Poliambulatorio San Moscati” e “Centro Odontoiatrico Tomaino” riferibile alla specialistica di Diagnostica per Immagini con indirizzo esclusivo presso il Presidio Ospedaliero di Soverato.



Il Dott. Giuseppe Tomaino manifesta la disponibilità immediata all’istituzione di un CUP pubblico a titolo non oneroso ed a tempo determinato all’interno delle sopra citate strutture sanitarie denominate Poliambulatorio San Moscati e Centro Odontoiatrico Tomaino, riferibile alle prestazioni di Radiologia e Diagnostica per Immagini, con indirizzo esclusivo verso il Presidio Ospedaliero di Soverato.