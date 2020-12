Istituita a Soverato una Commissione Speciale Covid

“Sono veramente orgogliosa di aver ottenuto, un sì alla mozione da me proposta, firmata anche dai Consiglieri Vittorio Sica e Giacomo Mannino.

È stata una battaglia per l’informazione, braccia in più in aiuto alla cittadinanza in un momento così difficile”.

“Ho solo in bocca l’amaro, come lo ha palesato anche il Consigliere Giacomo Mannino, la mozione aveva un carattere d’urgenza, siamo riusciti a strappare un Sì dalla Maggioranza solo dopo 30 giorni.

Ad ogni modo, non è più importante, ora ci sarà da lavorare.

Insomma, ora non dovrò più scrivere un diario di messaggi di sensibilizzazione, targati “ Caro Sindaco, Soverato come sta?”

“È istituita quindi una Commissione Speciale Covid, che vedrà impegnati i Capogruppo Consiliare in tavoli settimanali/ decinali max, al fine di essere di sensibile apporto alle soluzioni e alla tenuta delle informazioni Covid”.

“Sarà finalmente istituito il Bollettino dei Contagi; Saremo un filtro in più per gestione e aiuti per l’Emergenza.

Studieremo soluzioni per ridurre l’impatto che la pandemia sta avendo sul tessuto sociale e sul tessuto economico”.

“Io sono certa che Soverato avrà una nuova luce e tante nuove voci, perché il nostro territorio che è intriso di volontà e politica, ha solo bisogno di essere risvegliato!

Io con la mia candidatura ho preso un impegno, io sono la voce dei Cittadini per un dovere che si assume firmando una candidatura. E sarò voce di chiunque ne avrà bisogno.

Ora buon lavoro al tavolo dei Capigruppo e del Presidente del Consiglio!”. Lo rende noto con un post su Facebook la consigliera comunale, Azzurra Ranieri.