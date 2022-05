Istituto Maria Ausiliatrice Soverato – VI edizione Festival Giovani (e Piccoli) Talenti 2022

La sesta edizione del Festival Giovani (e Piccoli) Talenti è ormai alle porte. Il 7 e 8 Giugno le luci della ribalta saranno puntate sul palco del moderno talent show organizzato dall’Istituto Maria Ausiliatrice di Soverato, che ritorna dopo due anni di blocco forzato causa pandemia. C’è ancora tempo per partecipare: ultimo giorno per inviare la propria candidatura a giovanitalentisoverato.fma@gmail.com sarà il 25 Maggio prossimo.

Lo slogan scelto per quest’anno è #MakeTheDream, e rende l’idea di un evento che, oltre a voler permettere l’esibizione dei talenti propri di ciascuno, ha l’obiettivo di coinvolgere i giovani e aiutarli a realizzare il proprio sogno, fornendo loro l’occasione di uscire dall’ombra e brillare.

Si può ancora decidere di segnare il proprio nome tra i candidati alla vittoria finale ed esibirsi in una delle tre categorie previste: canto, musica strumentale e danza. Fino a 13 anni per la sezione Piccoli Talenti e dai 13 ai 29 anni per la sezione Giovani Talenti.

Ancora qualche giorno disponibile per provare a non fermarsi soltanto ad ascoltare, da spettatori, ma a mettere i propri piedi su un palco che ha già regalato grandi soddisfazioni ai partecipanti delle scorse edizioni. Infatti, le iscrizioni chiuderanno il 25 maggio, qualche giorno prima delle preselezioni (aperte al pubblico, con le limitazioni dovute alle restrizioni Covid, e previste per sabato 28 e domenica 29 maggio) che daranno accesso alle serate finali.

Bando, regolamenti e moduli d’iscrizione sono disponibili sul sito www.ausiliatricesoverato.it o sulla pagina facebook Istituto Maria Ausiliatrice Soverato.