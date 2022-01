Istituzione gruppo tecnico regionale emergenza Covid-19

Il Dirigente Generale ing. Jole Fantozzi con proprio Decreto n.132 del 11.1 2022 ha istituito il Gruppo Tecnico Regionale Emergenza COVID-19, con il precipuo compito di:

• Operare secondo le indicazioni/disposizioni dell’Unità di Crisi (UdC) ai fini della definizione degli aspetti tecnici e formali necessari per avviare gli interventi assistenziali; • Predisporre e aggiornare il Piano Regionale di intervento; • Predisporre Piani di informazione e formazione per l’intero territorio regionale;

• Verificare che ciascuna ASP, conformemente alle indicazioni regionali, identifichi le strutture, le responsabilità e i percorsi operativi necessari per la rapida attivazione delle misure utili alla gestione dei casi;

• Verificare i progetti di tele-monitoraggio adottati dalle ASP delle Regione Calabria; • Realizzare e aggiornare l’elenco delle strutture regionali di ricovero e cura utilizzabili per l’emergenza COVID-19;

• Raccogliere e aggiornare repertorio e disponibilità dei farmaci e presidi necessari; • Individuare ulteriori laboratori di riferimento; • Individuare una o più farmacie ospedaliere di riferimento in cui conservare i farmaci di uso non abituale e la loro modalità di distribuzione; • Verificare l’efficacia e l’efficienza dei sistemi di comunicazione e proporre misure per il loro miglioramento.