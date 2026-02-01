​ITA Airways accorcia le distanze: rafforzati i voli tra il Sud e Milano per l’estate 2026

La stagione estiva 2026 segna un nuovo capitolo nel consolidamento del network nazionale di ITA Airways. La compagnia di bandiera ha confermato un importante potenziamento dei collegamenti tra il Sud Italia e l’aeroporto di Milano Linate, puntando sulla connettività territoriale e sulla facilità di accesso al cuore economico del Paese per i viaggiatori del Mezzogiorno.

​Più frequenze, più flessibilità

​L’obiettivo dichiarato dal vettore è quello di rispondere alla crescente domanda di mobilità, sia turistica che business, ottimizzando gli orari per permettere spostamenti più agili. La vera protagonista di questa espansione è la Calabria, con lo scalo di Lamezia Terme in prima linea.

​A partire dall’inizio della stagione Summer 2026, ITA Airways aggiungerà una terza frequenza giornaliera sulla rotta verso Linate. Questo incremento non è solo un potenziamento numerico, ma una scelta strategica: garantire ai passeggeri calabresi una copertura capillare durante l’intera giornata, facilitando i viaggi di andata e ritorno in 24 ore e migliorando le coincidenze per chi prosegue verso altre destinazioni internazionali.

​Linate: il ponte per il Mezzogiorno

​Oltre al potenziamento su Lamezia, la strategia della compagnia per il 2026 conferma la centralità degli altri scali meridionali, con un consolidamento dei voli da Puglia e Sicilia. L’aeroporto di Milano Linate si conferma così il “City Airport” di riferimento per chi vola dal Sud, grazie alla sua vicinanza al centro città e a procedure di imbarco e sbarco estremamente rapide.

​”L’aggiunta del terzo volo giornaliero da Lamezia Terme è un segnale forte di attenzione verso un territorio strategico,” commentano gli esperti del settore. “Permette di integrare meglio la Calabria con i flussi economici milanesi e internazionali.”

​Uno sguardo al futuro prossimo

​Il rafforzamento verso Milano Linate si inserisce in un piano più ampio che prevede, per il picco della stagione estiva (tra giugno e settembre), anche l’attivazione di una quarta frequenza giornaliera tra Lamezia Terme e l’hub di Roma Fiumicino.

​I biglietti per i nuovi collegamenti della stagione 2026 saranno presto disponibili sui canali di vendita ufficiali, offrendo ai viaggiatori la possibilità di programmare con largo anticipo le trasferte estive e i viaggi d’affari.