Italia: non più “tallone d’Achille” dell’Eurozona

Il Movimento politico “Italia Plurale” spinge per un salto di qualità in termini di produttività.

Se l’Italia riuscirà ad ottenere il massimo rendimento dei capitali provenienti dal piano Next Generation UE in meno di dieci anni potrà non essere più il “tallone d’Achille” dell’Europa e adeguare il suo sviluppo economico a quella degli altri paesi. Questo è secondo quanto sostiene Prometeia in un rapporto secondo cui “nel 2030 il Pil italiano potrà segnare un balzo di oltre dieci punti percentuali rispetto al 2019, con una crescita media nei dieci anni vicina al 2%”.

“Questo – avvertono gli specialisti – solo con un utilizzo efficiente dei fondi del Next Generation EU, accompagnato da riforme e da un salto di qualità in termini di produttività, che consentirà di accelerare il recupero nei prossimi tre anni (+3,8% medio annuo tra il 2021 e il 2023) e portare la crescita del Pil in linea con quella degli altri paesi dell’Eurozona”.

“Dopo un quarto di secolo di crescita inferiore a quella dei principali partner europei, potremmo quindi non essere più il “tallone d’Achille” dell’Eurozona, pur non riuscendo a recuperare la distanza che nel frattempo si è aperta.”

Gli esperti della The European House Ambrosetti hanno preparato un “modello econometrico di stima per il Pil italiano che prevede per il 2021 un rimbalzo pari al 3,3%, con una forbice che va da +2,5% a +4,9% rispetto alla chiusura del 2020”. “Il nostro modello – hanno aggiunto – prende atto delle grandi incertezze che caratterizzano il 2021 a causa delle difficoltà di prevedere le evoluzioni della pandemia, le sue conseguenti ricadute economiche, la rapidità nella somministrazione dei vaccini e il ritorno alla normalità”.

Non si sa se nelle settimane a venire dette misure saranno confermate o se le nuove misure restrittive possano avere un impatto diverso, tuttavia si auspica che nell’insieme esse saranno convalidate e le stime di crescita dell’Eurozona si attestino attorno al 3,8% quest’anno e nel prossimo. Il piano di aiuto all’economia per fronteggiare la crisi originata dal Covid 19 continuerà nel tempo e nei modi dovuti, come confermato anche dall’Eurogruppo. Secondo il commissario UE Gentiloni, sul piano degli aiuti fiscali si risolverà in maggio, così come sarà fondamentale non prevedere “strette premature”,

Il Movimento politico, culturale e d’opinione “Italia Plurale” auspica che il piano Next Generation UE possa realizzare non solo lo sviluppo economico italiano ma anche quello degli altri paesi UE, tali riforme sono necessarie per permettere un salto di qualità in termini di produttività.

Il Movimento politico, culturale e d’opinione “Italia Plurale” ritiene che debba continuare il piano di aiuto all’economia per fronteggiare la crisi originata dalla pandemia soprattutto sul piano degli aiuti fiscali che possano consentire una crescita economica tale da consentire di uscire presto dallo status quo attuale, con stime di crescita dell’Eurozona che si attestino attorno al 4%.

Il Movimento politico, culturale e d’opinione “Italia Plurale” invita pertanto sia le forze di governo italiane sia quelle europee di non rallentare la spinta di crescita economica in atto, al fine da poter uscire dalla situazione in atto nei più brevi tempi possibili.