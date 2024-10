Italia Nostra di Catanzaro sul nuovo tratto Trasversale delle Serre Gagliato-Soverato

Italia Nostra sezione di Catanzaro, in merito alla realizzazione del tracciato della trasversale delle Serre, condivide la richiesta formulata dai cittadini e dai soggetti firmatari di un’istanza di modifica, specificando alcune considerazioni:

che la realizzazione di un considerevole tratto in rilevato della proposta Anas, risulterebbe ancora più impattante da un punto di vista paesaggistico e rappresenterebbe una barriera piuttosto che una via di comunicazione;

che la rotatoria esistente su cui potrebbe innestarsi l’attacco al tratto della trasversale, per conformazione e localizzazione è la soluzione più vantaggiosa per tutta la comunità e non appesantisce il territorio con ulteriori opere;

non ultimo, che la variazione di tracciato proposta dai cittadini non interessa la torre Ancinale né l’area circostante alla stessa, accogliendo così una delle osservazioni al tracciato del 2012, – Torre Ancinale e territori interessati dal tracciato stradale sono di interesse archeologico e pertanto devono essere tutelati e lasciati indenni da opere impattanti -.

Tutto ciò premesso, la sezione di Catanzaro di Italia Nostra condivide la proposta di modifica al progetto Anas S.S. 182 TRASVERSALE DELLE SERRE – Tronco 5° Lotto 4°: Svincolo Gagliato Svicolo Satriano compresa Bretella Satriano (CZ179) – Tronco 5° Lotto 5°: Svincolo Satriano Svicolo Soverato (CZ180) avanzata da cittadini e si dichiara a sostegno della realizzazione di opere condivise per il bene del territorio.