Italo e Frecciarossa in Calabria: stop alla “guerra delle fermate”, sì alle proposte costruttive

Non c’è niente da fare: la Calabria non si smentisce mai. Unica “consolazione”, è che ormai – purtroppo – la assurda “guerra delle fermate” sta diventando la normalità un po’ in tutta Italia, specie quando si tratta di servizi ferroviari ad Alta Velocità.

Non è trascorsa una settimana, dallo storico annuncio dell’istituzione di collegamenti ad Alta Velocità Frecciarossa di Trenitalia e Italo di NTV, tra Torino e Reggio Calabria: già è esplosa una grottesca quanto irritante battaglia tra comuni, popolazioni, cittadini e associazioni, per chiedere l’istituzione di fermate ai nuovi servizi, praticamente ovunque. Non bastano i tempi di percorrenza sì competitivi, ma comunque abbastanza “larghi” e assolutamente riducibili di oltre due ore, in primis attraverso l’eliminazione delle fermate nelle stazioni di testa nei grandi nodi di Napoli, Roma, Firenze e Milano, adesso ci si mettono anche richieste che ci portano indietro nel tempo, nell’era della nascita delle Ferrovie Calabro Lucane. Cosa c’entra questo paragone? Presto detto! Oltre un secolo fa, i tracciati delle storiche ex-FCL, vennero individuati non solo su basi orografiche, ma anche e soprattutto sulla base di infinite richieste da parte di Comuni e territori. Con il risultato di far nascere decine di stazioni in luoghi sperduti, sol perchè equidistanti tra due o più comuni “in guerra” per la stazione, con il ben noto risultato di aver reso molto poco appetibile il servizio ferroviario delle allora FCL, specie sui tronchi rimasti parzialmente incompiuti.

Oggi non si costruiscono più nuove linee ferroviarie a scartamento ridotto (ma siamo certi che se si tornasse a farlo, tornerebbero anche le diatribe tra comuni), ma la nuova frontiera del “prestigio ferroviario” sono diventate le fermate dei treni, specie se ad Alta Velocità.

Ed ecco che iniziano le battaglie tra Rosarno e Gioia Tauro, Vibo Valentia se la prende con Lamezia Terme perchè tutte le Frecce fermeranno lì e salteranno Vibo-Pizzo, Tropea lamenta il mancato instradamento di questi servizi sulla linea costiera, la Riviera dei Cedri contesta l’assenza di fermate sul proprio territorio, ma allo stesso tempo riescono ad essere istituite varie fermate anche nel Cilento, anche se probabilmente solo nel periodo estivo.

Una brutta figura del genere è indegna, specie nei confronti di imprese ferroviarie che avviano per la prima volta quei servizi ferroviari che da anni attendiamo, e ci siamo battutti affinchè divenissero realtà: oggi non si può pensare di far diventare questi servizi, dei treni Regionali. A maggior ragione perchè trattasi di treni a mercato, non Regionali o facenti parte del Servizio Universale (InterCity e InterCity Notte), ovvero sovvenzionati dalla Regione Calabria e dallo Stato per garantirne l’equilibrio economico.

Si tratta di servizi ferroviari dietro ai quali ci sono analisi di mercato, di flussi, di competitività: non parliamo di un InterCity, servizio capillare sovvenzionato dallo Stato, al quale poter inserire o meno una fermata, ma parliamo di treni che percorrono oltre 1000 km, parzialmente su linee non ad Alta Velocità, e che quindi, necessariamente devono mantenere un’alta velocità media.

Tant’è vero che, entrambe le imprese ferroviarie, hanno individuato (in maniera più che condivisibile), le stazioni nelle quali effettuare fermata in Calabria:

– Reggio Calabria Centrale (ovviamente, in quanto stazione di origine/termine corsa)

– Villa San Giovanni (interscambio con servizi di navigazione da/per la Sicilia)

– Rosarno (hub per la Piana di Gioia Tauro e per la Locride, collegata per via stradale con la SGC “Jonio-Tirreno”)

– Lamezia Terme Centrale (hub a servizio del Capoluogo di Regione, Aeroporto Internazionale, parte della fascia jonica e del vibonese)

– Paola (collegamento con Cosenza, alto Jonio cosentino e parte dell’alto tirreno cosentino)

Non è pensabile, nè ovviamente sosteremmo, alcuna ulteriore istituzione di fermate. O, al massimo, può essere valutata esclusivamente una fermata estiva a Scalea-Santa Domenica Talao (stazione già servita dal Frecciargento Sibari – Bolzano nonchè da Frecciabianca RC – Roma Termini nei mesi estivi), poichè raggiungere la Riviera dei Cedri da Paola, significherebbe dover percorrere in treno Regionale, a ritroso, 60 km e anche oltre, rendendo ovviamente non competitiva questa scelta.

Ma nei restanti casi, citando Gioia Tauro e Vibo Valentia, non esistono giustificazioni: Vibo-Pizzo (o Vibo Marina, sulla linea via Tropea), si raggiungono da Lamezia Terme Centrale, in treno Regionale, in una manciata di minuti. Idem Tropea: un instradamento di questi servizi AV, sulla linea costiera, porterebbe ad un incremento dei tempi di percorrenza di oltre un’ora, per servire poi…soltanto Tropea!

Il caso di Gioia Tauro è ulteriormente emblematico, poichè da Rosarno questa stazione è raggiungibile in 6 di minuti in treno Regionale, tra l’altro con un servizio frequentissimo, esistendo sulla tratta Rosarno – Melito di Porto Salvo un efficiente servizio metropolitano, alternato con i collegamenti Regionali tra Reggio Calabria Centrale, Lamezia Terme Centrale, Paola e Cosenza. Dal 2018 ci siamo battuti per un obiettivo che è stato raggiunto come e più di quanto speravamo: ma l’abbiamo fatto non certo per far strumentalizzare Italo e Frecciarossa da Comuni, politici o altre figure territoriali, attraverso le battaglie per l’istituzione di fermate che hanno come unico obiettivo quello del tornaconto politico-elettorale. Sia ben chiaro, anche noi ci siamo battuti per l’istituzione di fermate a vari servizi ferroviari, ma c’erano dietro proposte, numeri, e soprattutto è stato fatto su servizi (ben diversi da Frecciarossa e Italo) nei quali era plausibile l’istituzione delle stesse. Proporre l’istituzione di fermate non è certo “un delitto”, ma lo si fa con la testa… non con la pancia!

Piuttosto, ciò che risulta realmente necessario, invece di inseguire improbabili fermate, sono i collegamenti, sia su ferro che su gomma, da porre in coincidenza ai nuovi servizi ITALO e Frecciarossa, dedicati particolarmente alla fascia jonica, che continua a soffrire un gravissimo isolamento.

A tal proposito, infatti, invieremo a Nuovo Trasporto Viaggiatori, la proposta di istituzione di collegamenti Italobus tra Locri, Siderno, Gioiosa Jonica e Rosarno, a servizio dei principali centri della Locride, un collegamento analogo tra Soverato, Catanzaro e Lamezia Terme Centrale, ed uno tra Crotone, Catanzaro e Lamezia Terme Centrale (quest’ultimo almeno finchè non sarà completata l’elettrificazione, che renderà possibile l’arrivo di collegamenti Freccia e Italo anche sulla fascia jonica a nord di Catanzaro Lido).

Riusciremo, almeno per una volta, a superare gli assurdi campanilismi tipicamente calabresi, che hanno contribuito, in buona parte, a distruggere la nostra economia e la nostra società, evitando inoltre di farci deridere in tutto il resto d’Italia?

Roberto Galati

Associazione Ferrovie in Calabria