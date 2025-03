ITS Academy e Imprese: Un’alleanza strategica per l’Occupazione

Negli ultimi anni, gli ITS Academy si sono affermati come un modello formativo di eccellenza, capace di rispondere in modo efficace alle esigenze del mercato del lavoro. Questi istituti di alta formazione tecnica post-diploma, nati per colmare il gap tra istruzione e mondo del lavoro, si distinguono per un approccio pragmatico e fortemente orientato all’occupazione. Il loro successo è determinato dalla stretta collaborazione con il mondo produttivo, che si traduce in vantaggi concreti sia per gli studenti che per le aziende.

Un Modello Formativo Vincente

Gli ITS Academy offrono percorsi biennali e triennali altamente specializzati in settori strategici per l’economia, come meccatronica, ICT, mobilità sostenibile, energia, agroalimentare e sistema moda. Il valore distintivo di questa formazione risiede in:

•Didattica esperienziale: almeno il 30% delle ore di formazione è svolto in azienda sotto forma di stage o apprendistato.

•Docenti dal mondo del lavoro: oltre il 50% dei formatori proviene direttamente dalle imprese, garantendo una formazione aggiornata e allineata alle esigenze del settore.

•Tecnologie e laboratori all’avanguardia: grazie al contributo delle aziende partner, gli ITS Academy dispongono di attrezzature moderne che riproducono fedelmente gli ambienti di lavoro reali.

I Plus per l’Occupazione

La sinergia tra ITS Academy e imprese ha un impatto diretto sull’occupazione giovanile, con tassi di inserimento lavorativo che superano l’80% a un anno dal diploma, e in alcuni settori arrivano anche al 90%.

1. Formazione su Misura per le Imprese

Le aziende sono coinvolte fin dalla progettazione dei percorsi didattici, contribuendo a definire le competenze richieste dal mercato. Questo consente ai diplomati ITS di entrare immediatamente in azienda con un know-how specifico, riducendo i tempi di inserimento e formazione interna.

2. Contratti di Apprendistato e Assunzioni Dirette

Molti studenti vengono assunti prima ancora di completare il percorso, grazie a contratti di apprendistato di alta formazione o stage che si trasformano in contratti a tempo indeterminato. Questo meccanismo riduce la disoccupazione giovanile e garantisce alle imprese l’accesso a risorse qualificate.

3. Skill Tecniche e Digitali Aggiornate

Le imprese che collaborano con gli ITS Academy trovano professionisti già pronti a operare con le più moderne tecnologie, evitando il problema del mismatch tra formazione scolastica e competenze richieste dal mercato.

4. Valore per il Sistema Economico

Il modello ITS Academy non solo favorisce l’occupazione, ma contribuisce alla competitività delle imprese e del Paese, riducendo la necessità di formazione aggiuntiva per i nuovi assunti e aumentando la produttività del lavoro.

ITS Academy: un Investimento per il Futuro

Il successo occupazionale dei diplomati ITS Academy dimostra che il rapporto tra formazione tecnica superiore e imprese è una delle chiavi per affrontare le sfide del mercato del lavoro. In un panorama in cui le aziende sono alla continua ricerca di profili altamente specializzati, gli ITS rappresentano una risposta concreta, efficace e orientata al futuro.

Rafforzare questa sinergia significa investire in un sistema educativo più vicino alle esigenze del mondo produttivo, capace di creare opportunità per i giovani e di garantire alle imprese risorse qualificate. Un modello che, numeri alla mano, funziona e che merita di essere sempre più valorizzato e sostenuto.

Giorgio Durante