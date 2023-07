ITT Malafarina Soverato: un’offerta formativa al top

Tra la miriade di attività curriculari e progettuali dell’ITT “G. Malafarina” di Soverato, guidato dal dirigente Saverio Candelieri, da anni, il programma ERASMUS+ si contraddistingue come una delle proposte più “impattanti” sulla formazione di studenti e staff grazie alla finalizzazione di ben 25 progetti e alle attività realizzate all’interno dell’Accreditamento, ottenuto sia nel settore scolastico che in quello professionale Vet.

L’istituto, riconosciuto “Scuola eTwinning” per il prossimo biennio si avvale per il coordinamento interno di Savina Moniaci che riveste il doppio ruolo di Ambasciatrice settore Scuola ed Ambasciatrice settore Epale per l’educazione degli adulti.

Il bilancio annuale vede la conclusione di tre partenariati Ka2 e, nell’ambito dell’Accreditamento Scuola, la frequenza di due corsi di formazione rispettivamente a Guadalupe sul “Digital Storytelling” e ad Ankara sulla “Realtà Virtuale”, due “Jobshadowing” (periodo di osservazione ombra) su metodologie di insegnamento delle discipline scientifiche e sulle attività di gestione tecnica dei laboratori e due “Teaching Assignment” (incarichi di insegnamento) sugli approcci di ludicizzazione digitale e sulla programmazione europea a Cipro assieme a ben tre attività di gruppo che hanno visto trentadue studenti confrontarsi su tematiche afferenti alle priorità europee quali lo sviluppo del pensiero critico, il bilinguismo, la sostenibilità ambientale, l’inclusione, il metaverso, i pro e i contro nell’uso di Chat GPT, le prospettive lavorative post-Covid, e l’immigrazione a Volos in Grecia, ad Arda in Spagna e nelle Azzorre.

E, ancora, nell’ambito del Programma più amato e famoso d’Europa, e più specificatamente nell’ambito dell’Accreditamento professionale VET, tre delegazioni di docenti dell’Istituto hanno preso parte ad altre attività di “Job Shadowing” a Malta presso la St. Catherine’s High School, in Spagna presso il “Colegio Sedavì” ed in Irlanda presso la prestigiosa “Atlantic Language Academy”, mentre quarantotto allievi hanno svolto attività di tirocinio presso aziende afferenti al loro percorso di studio, esperienze queste fondamentali che hanno offerto loro l’opportunità di mettere in pratica le conoscenze acquisite a scuola e di entrare in contatto con il mondo del lavoro, acquisendo, altresì, competenze specifiche e trasversali al fine di operare delle scelte più consapevoli per il loro futuro professionale.

Un consuntivo positivo per il dirigente Candelieri, già alle prese con la definizione del piano di attività Erasmus dell’annualità prossima volto a fornire strumenti originali ed innovativi condivisi a livello europeo.